Compromís critica que el govern de Trini Montañana no haja presentat cap actuació al Pla Obert d’Inversions de la Diputació

Compromís per Meliana ha enviat una nota de premsa en la qual denuncia que, un any després d’haver traslladat diferents propostes d’actuació per incloure en el Pla Obert d’Inversions 2024-2027 de la Diputació de València, el govern de Trini Montañana encara no ha presentat cap projecte per iniciar-ne la tramitació.

Segons indiquen des del partit valencianista, quan Compromís estava al govern municipal, va deixar programades diverses inversions amb els projectes ja redactats, que podrien estar en execució. Entre aquestes, destaquen la millora hidràulica del camí del Barranquet per prevenir inundacions, una actuació que, segons recorden, l’Ajuntament va aprovar com a prioritària en el ple de novembre passat a proposta de Compromís.

Des del grup municipal expliquen que, després de més d’un any de vigència del Pla Obert d’Inversions, el govern municipal encara no ha iniciat el tràmit per a cap expedient. A més, recalquen que a Meliana li corresponen un poc més d’1,8 milions d’euros dins d’aquest pla.

En paraules de Josep Riera, exalcalde i diputat provincial per Compromís:

“Fa just un any, Compromís ja vam plantejar diferents propostes d’actuació que es podien incloure en aquest pla. Propostes que formaven part de la planificació del govern anterior i que ja comptaven amb els projectes necessaris per a executar-les”.

Entre aquestes actuacions, segons detallen des de Compromís, es troba la millora hidràulica del camí del Barranquet, amb un pressupost estimat de 200.000 euros i un termini d’execució de tres mesos. Aquesta obra es va planificar després de les inundacions de 2020 i 2022, i el partit insisteix en la necessitat de dur-la a terme com més prompte millor.

“Després de les inundacions d’octubre provocades per la DANA en diferents comarques valencianes, aquest tipus d’actuacions preventives són més necessàries que mai”, afirmen.

A més d’aquesta intervenció, Compromís recorda altres projectes que, segons el partit, van deixar redactats i que el govern actual podria impulsar amb el Pla Obert d’Inversions, com:

La millora dels parcs del nord

La reurbanització dels carrers Aragó, Providència, Cervantes i Calvari

La prolongació de l’avinguda Corts Valencianes

Josep Riera, exalcalde i diputat provincial per Compromís