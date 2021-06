Compromís d’Alginet: Vehicles de l’Ajuntament d’Alginet apareixen dia rere dia mal aparcats

El Grup Municipal de Compromís d’Alginet denuncia públicament el mal ús dels vehicles oficials i insta l’equip de govern a donar un bon exemple i unes bones pràctiques de gestió transparent.

En el passat ple del 24 de maig es va posar a votació una moció per a elaborar un protocol d’ús dels cotxes de l’Ajuntament que instava l’equip de govern a aprovar la regulació, el control i la transparència sobre l’ús d’aquests. Aquesta moció no va fructificar, va eixir denegada pel vot de qualitat de l’alcalde, amb els vots en contra de l’equip de govern (Socialistes d’Alginet + Partit Popular) i els vots a favor de l’oposició (Compromís, PSPV, Cercle Idea i Gent d’Alginet).

Des de Compromís vam donar suport a aquesta moció perquè pensem que des de l’Ajuntament cal donar un bon exemple a la ciutadania fent un exercici de transparència i informació sobre com s’utilitzen els recursos i les instal·lacions municipals. Així, en aquest ordre de coses, el poble ha d’estar informat sobre els usos dels cotxes de l’Ajuntament en l’àmbit oficial i també sobre el mal ús que se’n pot fer en l’àmbit particular. Per tant, cal una ordenança municipal per a poder regular les possibles males pràctiques. Però, com ja hem indicat, en aquest cas no ha sigut possible portar avant aquesta iniciativa que facilitava la transparència sobre el bon ús dels vehicles. Per què s’han negat a votar a favor l’equip de govern, Socialistes d’Alginet i Partit Popular? La resposta és la següent: ells sabran per què. Tal com apuntava la nostra regidora, Maria José Andreu, “cal continuar perseverant a mantindre informats els veïns i veïnes sobre l’ús d’aquests vehicles”.

A més, l’Ajuntament d’Alginet disposava de dos cotxes “oficials” en l’anterior mandat, als quals s’han sumat dos nous cotxes “oficials” en aquest; sembla que amb tants cotxes ja no sabem on aparcar-los perquè el passotisme de l’actual equip de govern ha propiciat que cada dia veïnes i veïns ens envien imatges dels cotxes mal aparcats i damunt de la vorera. És per això que s’ha denunciat públicament per a fer una crida a la consciència, ja que envair la vorera no facilita la mobilitat dels vianants i de les persones amb mobilitat reduïda.