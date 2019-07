Compromís demana deixar de degradar el servei ferroviari al País Valencià

Compromís demana deixar de degradar el servei ferroviari al País

ValenciàMulet afirma que les continues incidències en tots els serveis no poden ser fruit de la casualitat.



El portaveu de Compromís en el Senat, Carles Mulet, ha mostrat avui la preocupació pels continus problemes en tots els serveis ferroviaris al País Valencià, i en concret a les comarques de Castelló, on fan témer una veritable intencionalitat en desmantellar el ferrocarril tradicional per una aposta per l’alta velocitat que desbarata la resta de serveis.



Segons Mulet “ fa uns mesos l’excusa a este desori eren les obres caòtiques i sense previsió del despropòsit del tercer fil, però hem vist com a pesar d’ampliar la freqüència de regionals fins Vinaròs per exemple, el caos ferroviari continua sent massa habitual; saturació, anul·lació o retards importants de trens sense previ avís ( des d’AVE a rodalies passant per totes les opcions possibles) , paralització de serveis, fa que això sumat a increment de tarifes, a un increment del temps de trajecte, a anul·lacions del servei amb motiu de les obres com ara en la Línia c5 entre Sagunt i Caudiel, desincentiven l’ús del ferrocarril abocant-nos als usuaris amb alternativa a emprar el vehicle particular quan no et vols jugar aplegar tard a les teues obligacions”



Per al senador valencianista, la situació del tren convencional és preocupant ja que continua degradant-se el servei “ tenim encara massa estacions que no són accessibles, massa actuacions de seguretat i mobilitat promeses de fa dècades i que no es compleixen, mentre veiem que s’omplin la boca de suposades grans Inversiones en matèria ferroviària que van a un model faraònic com l’AVE i que tot i la polèmica del model, s’inverteix en altres territoris i no en les zones econòmicament més dinàmiques i més poblades com ara l’arc mediterrani; les gran inversions per al corredor mediterrani s’han gastat estos anys en actuacions que res tenen a veure en la comunitat autònoma de Madrid, i ara temem els efectes que puga tindre l’ampliació del tercer fil ( succedània a unes infraestructures dignes) des de Castelló cap al seu nord”



Mulet ha remarcat que aquest desmantellament encobert del tren tradicional continua una tàctica que es veu en bona part de la perifèria d’un Estat centralista “ es pot anar en AVE des de Madrid a bona part del territori, encara que l’AVE vaja buit i ens haja arruïnat fer aquesta infraestructura i continuen desviant milionades per finançar un tren elitista i sense ús en bona part del territori, mentre es desmantella el ferrocarril que necessita la gent en el seu dia a dia, ja siga en el mediterrani o en altres parts com ara les connexions dignes amb Extremadura o el tren de la Via de la Plata per vertebra l’oest de l’Estat”



El senador ha demanat al Govern facilite les dades de totes les avaries, endarreriments, contratemps, i anomalies en tots els ferrocarrils en el País Valencià durant els darrers cinc anys per poder mostrar a la ciutadania la magnitud del drama que estan vivint els i les usuàries “ o ens prenem seriosament que el transport ferroviari de persones i mercaderies és el futur i la millor opció per lluitar contra el canvi climàtic on continuarem desviant tot els diners a un AVE per finançar les grans constructores i per subvencionar els viatges a una part molt xicoteta de la població”