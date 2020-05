Connect on Linked in

Compromís demana un estudi per a la municipalització de l’Escola Infantil de Rafelbunyol Compromís per Rafelbunyol porta al proper ple ordinari de Maig una moció en la qual demana que s’avalue la conveniència de continuar amb les concessió de l’escola infantil de 0 a 3 anys de propietat municipal a partir del 2021-2022. Aquest any és prorroga el contracte de nou per al curs 2020-21 per a continuar amb la seua privatització i es demanen tot un seguit d’informes i nous estudis per al debat i decidir el futur de l’escoleta.

Segons les paraules del seu portaveu, Mario Carrera, “ per a Compromís recuperar el control democràtic d’aquesta entitat educativa és fonamental. El control públic dels serveis municipals exigeix recuperar la seua gestió pública, no podem deixar-la en mans d’empreses privades com sempre hem mantes a les institucions locals. Ara més que mai, cal blindar i ampliar els drets socials en un moment actual tan complicat a conseqüència de la crisi per la COVID-19”.

A d’altres municipis ja s’han fet diverses municipalitzacions per a que la gestió siga de manera directa per part del govern municipal. “És el moment oportú per vore si a Rafelbunyol també hem de seguir aquesta línia d’ampliar els serveis públics locals”, apunta el portaveu. A més, “ la legislació imperant figura que els serveis de competència local s’han de gestionar de la forma més eficient. Per això demanem també un informe comparatiu de sostenibilitat financera, però també un informe de condicions laborals i un informe de satisfacció de les famílies»

La moció de la formació valencianista defensa que s’han de tindre més factors a banda de veure qui gestiona o no. D’una banda, comptar amb una coherència educativa fonamentada amb criteris pedagògics en un moment vital tan fonamental en la vida dels més menuts. Es necessitaria que des del Consell Escolar Municipal s’establiren aquests criteris mitjançant un informe. D’altra banda, caldria comptar amb informació actualitzada sobre el grau de cobertura de les necessitats expressades per les famílies i sobre la suficiència dels mecanismes que han de garantir un

accés igualitari als serveis que faciliten la criança, així com una

avaluació contínua de la seua qualitat.

Per a Mario Carrera “Les escoles infantils de 0 a 3 anys són, per a moltes famílies, elements imprescindibles per a poder compatibilitzar la vida laboral amb la familiar, però no han de convertir-se en opció única”. La moció apunta que les taxes d’escolarització infantil a l’Estat espanyol estan molt per damunt de les europees. Aquest fet és conseqüència de la política horària i de la manca d’alternatives que permeten una conciliació real entre les dues esferes i temps de qualitat en cadascuna d’elles, i no la substitució d’una per l’altra.

Conclou que l’escolarització de primer cicle d’infantil no és la solució màgica al problema de la conciliació, tot i que sovint és l’únic mecanisme amb què moltes famílies compten en les circumstàncies actuals.

Fins i tot, s’hauria de tenir en compte la realització d’estudis sobre internalització de serveis municipals, a aquells serveis amb un personal altament feminitzat i amb condicions laborals susceptibles de millora amb una hipotètica gestió directa. Des de Compromís esperen que hi hagi

suport majoritari a la moció per començar a recuperar serveis municipals

i mostrar que des de lo públic es prioritzen les persones en el context actual.

Per últim, al mateix ple han presentat dos mocions més. D’una banda una

de suport al Sistema Sanitari Públic I Universal. D’altra banda, una d’altra per instar al govern de l’estat a eliminar la regla de despesa i establir un fons de cooperació per al finançament local per combatre la crisi de la Covid-19 de la millor manera possible.