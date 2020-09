Compromís dona 2.100 € a entitats de Meliana

Els regidors i les regidores del Grup Municipal Compromís per Meliana han fet una donació de 2.100 € de les seues retribucions del 2020 a quatre entitats de Meliana. Concretament a l’Associació de l’Horta Nord d’Alcohòlics Rehabilitats (AHNAR), l’Associació per a la Integració de les persones amb Discapacitat Psíquica (ASID-Horta Nord), l’Associació Amics de la Música i l’associació de persones jubilades i pensionistes (UDP).

Com explica el portaveu de Compromís, Joan Orts, “tal com el nostre grup ja va fer en l’anterior crisi econòmica, teníem clar que l’actual crisi sanitària també anava a tindre efectes i repercussions negatives en sectors més sensibles i per iaxò, com ja vam fer al seu dia, hem volgut donar-los un xicotet suport”. Cal recordar que el grup municipal de Bloc-Compromís ja va fer aquest tipus de donacions a entitats vinculades a Meliana els anys 2009 i 2010 en plena crisi econòmica. El regidor incideix: “si bé en aquesta crisi sí que hi ha suport i cobertura de les administracions en molts àmbits, no és menys cert que no s’arriba a tot i les entitats socials, però també les culturals, estan sent afectades”.