Compromís en la recta final: presenta la seua campanya a Carcaixent amb el lema ‘Imparables’.

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’acte va ser conduit per l’alcalde de la localitat Paco Salom, a més, no va faltar la presència de Clara de Ferrando i Fran Ferri.

L’Auditori de les Dominiques de Carcaixent va acollir la presentació de la campanya del partit Compromís. ‘Imparables’ és el lema que els identifica. A sols pocs dies abans de conéixer els resultats, els candidats ens conten que esperen i les expectatives a les que aspiren.

A la presentació de la campanya no va faltar ni el candidat a les Corts Valencianes ni la candidata al Congrés per Compromís. Els dos, emocionats i commoguts per la gran assistència que va tenir l’acte, van expressar el que sentien.

Els candidats van tenir present en tot moment la importància de que un partit com és el seu puga arribar a guanyar les eleccions per poder reivindicar els problemes dels valencians i conseguir un bon finançament.

Encara queden uns dies perquè ells mateixos facen força i puguen complir tots els objectius que s’han plantejat al llarg dels anys.