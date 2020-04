Compromís exigeix al Govern prestacions per a artistes amb contractes intermitents afectats per la crisi de la COVID-19

Connect on Linked in

Marzà i Baldoví demanen que s’incloga als artistes en les prestacions per cessament d’activitat i insisteix en la rebaixa de l’IVA cultural, ja que s’ha parat a un sector que ens enriqueix com a societat

Compromís demana al Govern que incloga al sector cultural entre les prestacions extraordinàries de cessament d’activitat després del confinament, a través d’una esmena al Projecte de Llei de mesures urgents per a fer front a la crisi de la COVID-19 i que preveja una rebaixa de l’IVA cultural en els següents pressupostos.

La proposta de la formació valencianista detalla que tindran dret a una prestació per cessament d’activitat del 70% de la base reguladora, tots aquells artistes intermitents inclosos en el Règim Especial d’Artistes i el personal tècnic associat que demostren la caiguda de la seua activitat després de declarar-se l’estat d’alarma, a través de la seua vida laboral.

La mesura plantejada per Compromís pretén crear una prestació temporal extraordinària per cessament d’activitat per a aquest col·lectiu, que els permeta mantindre’s durant el període d’inactivitat obligada per l’estat d’alarma i posteriorment, quan es vagen adoptant mesures temporals derivades de l’emergència sanitària, fins a recuperar la normalitat.