Compromís Horta Sud exigeix mesures contundents contra la pandèmia

Els regidors i regidores de Compromís a l’Horta Sud van convocar ahir una reunió virtual per tractar la situació d’emergència sanitària i avaluar les mesures adoptades pel Consell per a frenar la COVID19 des d’una òptica comarcal.



Ahir de vesprada es va celebrar una reunió telemàtica, amb caràcter extraordinari i urgent, per tal de consensuar un posicionament polític de Compromís a nivell comarcal respecte a les compareixences públiques del President de la Generalitat, Ximo Puig, i de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, i a fi de respondre des d’una perspectiva d’Horta Sud i d’àrea metropolitana de València a les mesures adoptades pel Govern Valencià per tractar de controlar el creixement exponencial de positius en el nostre territori.



Els diferents càrrecs electes de la coalició que van participar en aquesta trobada virtual posaren el focus d’atenció en la necessitat d’un tractament igualitari, “com un conjunt poblacional” de tots els municipis de l’Horta Sud, pel que respecta a mesures i restriccions sanitàries. “No té cap mena de trellat que es tanquen perimetralment Massanassa, Alfafar, Sedaví, Benetússer i Llocnou de La Corona i, en canvi, la resta de poblacions limítrofes, amb unes xifres similars de contagis, queden fora de les restriccions. Estem parlant de municipis que es troben annexionats els uns als altres i que, per la seua proximitat a València i per la fluïdesa de la seua mobilitat interna, funcionen com una única àrea demogràfica”, ha indicat el portaveu de Compromís a l’Horta Sud, Pau Alabajos.



Els ecovalencianistes van denunciar, així mateix, les enormes dificultats amb què s’han trobat les administracions municipals per tal d’accedir a dades de contagis en temps real, la qual cosa impedeix implementar mesures efectives i específiques a nivell local per a frenar la pandèmia. “L’accés a la informació és essencial. Ens adrecem a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública perquè no segreste unes dades que són de vital importància a nivell local per a poder fer un diagnòstic fidedigne de quines restriccions de quilòmetre zero són les més eficaces per a combatre la pandèmia des de la realitat concreta de cada poble”.



No debades, la major part dels col·lectius de Compromís de la comarca han presentat les darreres setmanes en els plenaris dels seus respectius ajuntaments una moció exigint una bateria de mesures contundents per a lluitar contra els efectes de la pandèmia i que no es contemplen en el decret de restriccions anunciades per Puig i Barceló. Entre les propostes dels ecovalencianistes, per exemple, hi ha la possibilitat de suspendre l’activitat en centres comercials de més de 800 metres quadrats i restringir les reunions entre persones no convivents, amb l’excepció de l’àmbit de les cures i la criança, així com també, instar el govern de l’estat a crear un fons d’emergència COVID per a pal·liar els efectes econòmics del tancament en els sectors esmentats.