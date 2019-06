Compromís i PSPV signen un pacte de progrés a Carcaixent

Connect on Linked in

Les dos forces polítiques coincideixen en la voluntat de garantir un govern estable i de continuïtat



Compromís i PSPV-PSOE han arribat a un acord de govern per a la legislatura 2019-2023. Les formacions progressistes, davant els resultats electorals de les eleccions municipals on Compromís va obtindre 6 regidories i PSPV-PSOE 4 regidories, han considerat signar un pacte amb l’objectiu de garantitzar un govern de progrés amb estabilitat i continuïtat. Un dels punts del text especificava que al ple d’investidura el candidat de Carcaixent seria elegit alcalde, corresponent a la candidata del PSPV seria nomenada 1a tinent alcalde amb el rang de vicealcaldessa.



L’acord, signat el passat 15 de juny, es basa en la posada en comú d’una sèrie línies programàtiques i organitzatives sobre les polítiques públiques a desenvolupar al llarg de la legislatura. D’esta manera, les dos forces polítiques es comprometen a garantir una política basada en el diàleg constant amb la ciutadania, la gestió responsable de l’hisenda municipal, donar prioritat a les polítiques de benestar social i de mobilitat, potenciar el comerç local i l’agricultura com a motor econòmic i convertir Carcaixent en un referent cultural i turístic.



Pel que fa a l’organització del nou govern, Compromís assumirà les regidories de Presidència, Policia, Recursos Humans, Modernització, Serveis Públics, Benestar Social, Joventut, Territori, Medi Ambient, Educació, Turisme i Hisenda; mentre que PSPV-PSOE ostentarà les àrees de Cultura, Protecció Animal, Esports, Festes, Memòria Històrica, Participació i Transparència i Promoció Econòmica.



Des d’ambdues formacions valoren positivament l’acord al que s’arribat i ja que permetrà treballar de forma estable per l’interés general de tota la ciutadania de Carcaixent. Per a Paco Salom, portaveu de Compromís i alcalde de Carcaixent, «l’acord sorgeix a partir de la consulta que vam realitzar sobre si devíem o no iniciar negociacions amb altres grups de cara a l’alcaldia i un pacte de legislatura». Així, una vegada signat el pacte, Salom considera que «estàvem i estem plenament legitimats, sobretot una vegada constatat que qui més possibilitats tenia per a pactar entre sí no ha sigut capaç de fer-ho. A partir d’ahí nosaltres hem buscat arribar a acords amb aquells amb qui consideràvem que teníem més possibilitat de sumar esforços i concertrar energies».