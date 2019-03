Compromís il·lusiona a un Auditori abarrotat a Paiporta

Connect on Linked in

Compromís calfa motors per a la precampanya política amb la visita a Paiporta de Mónica Oltra, Vicepresidenta de la Generalitat Valenciana i candidata a la presidència, el diputat i candidat al Congrés espanyol Joan Baldoví i el síndic de Compromís i candidat com a cap de llista per València a les Corts Valencianes, Fran Ferri. Un cartell de luxe per a l’acte celebrat a l’Auditori Municipal de Paiporta aquest dimecres 27 de març, davant un públic de més de 400 persones, on han estat presentats per l’alcaldessa de Paiporta i candidata de nou a l’alcaldia, Isabel Martín. Han estat acompanyats per la resta de candidats i candidates a l’alcaldia dels diferents municipis de l’Horta Sud, al Congrés, al Senat i a les Corts.

Oltra, Baldoví i Ferri han animat a conquerir la presidència de la Generalitat i a aconseguir un grup propi al Congrés que defense els interessos valencians. Compromís ha decidit presentar per a tota la comarca els seus candidats a presidència de la Generalitat i a les Corts tant espanyoles com valencianes al municipi que ha destacat per la gestió del Govern de Compromís, que ha aconseguit reduir el deute de l’Ajuntament a zero i multiplicar les inversions en benestar social i educació.

Fran Ferri ha destacat la gestió del Govern del Botànic, i desitjat “llarga vida” al pacte autonòmic perquè “ha servit per a millorar la vida de les valencianes i valencians”. Ha recordat que quan vam “expulsar al Partit Popular dels governs, també vam expulsar la corrupció de les institucions”. I ha assenyalat que “ara tenim un Govern que no només no furta, sinó que recupera la seua funció a les institucions”. Ferri ha recordat que a aquestes eleccions “ens juguem molt”, donat que la dreta “ja té un pacte”. Per això defensa “un nou pacte progressista, un nou Govern del Botànic, però encapçalat per la presidenta Mònica Oltra”. El síndic de Compromís també ha volgut demanar un fort aplaudiment per Isabel Martín i Beatriz Jiménez, regidora d’Hisenda i Administració General de Paiporta, les quals han patit un fort assetjament per part de l’extrema dreta durant la legislatura, “per lluitar contra el masclisme i les amenaces de la dreta”.

Joan Baldoví ha incidit en el que hi ha en joc a les eleccions del 28 d’abril: “Ens estem jugant dos models de vida i el futur s’escriu ara. Hem de parlar dels problemes que tenim els valencians i valencianes, i tenim la possibilitat de condicionar el Govern d’Espanya i dir “Pedro, si vols governar, has de donar-nos el que ens pertany per justícia als valencians i valencianes””. El candidat al Congrés ha explicat que és el moment de defensar l’agenda valenciana, “els valencians hem de ser la clau en Madrid, hem de fer història”.

La candidata a la presidència de la Generalitat ha recordat la que va ser la primera mesura del Govern del Botànic, “rebre a les víctimes del metro, un acte necessari i de dignitat”, en contraposició de la primera mesura del govern de detres a Andalusia, “llevar l’impost de successions”. Per això assegura que “la dreta no ens vol mostrar el seu programa perquè si el mostraren, no els votarien”.

Oltra ha criticat la campanya d’odi i por de la dreta. “A la gent li preocupa que els seus fills vagen a un bon col·legi, si la seua mare està en llista d’espera per operar… però no si s’ha de llevar un llacet groc”. Ha recordat com la corrupció del Partit Popular ha ferit les institucions valencianes, “la dreta no parla de la traïció a la pàtria que suposa furtar diners, la Gürtel”. I ha defensat que fer pàtria és “protegir l’horta de València, haver tornat la dignitat a les institucions i haver multiplicat per cinc els diners als ajuntaments perquè contracten serveis socials”. A més ha tret pit amb el programa Xarxa Llibres, un programa “educador, que implica a tota la comunitat educativa, que ensenya a les xiquetes i als xiquets a cuidar les coses per als que vindran després, no és donar un simple xec”.

També han estat presents a l’acte Isaura Navarro i Clara Ferrando (candidates al Congrés), Dolors Pérez (Candidata al Senat), Carles Esteve i Graciela Ferrer (Candidats a les Corts). Els candidats i candidates vénen precedits pel procés de primàries més obert, democràtic i participatiu a tot l’Estat, en el qual han participat més de 25.000 inscrits entre militància i població dels municipis. Es tracta d’una llista amb forta presència paiportina amb Isabel Martín i Guillem Montoro en la candidatura.

L’acte ha sigut presentat per Isabel Martín, alcaldessa de Paiporta i triada de nou candidata a l’alcaldia per unanimitat, per a encapçalar el nou i il·lusionant projecte de Compromís per continuar convertint a Paiporta en el municipi més transparent i transformador de l’Horta. “Aquests quatre anys han sigut els anys de l’emergència social, veníem a rescatar persones, i hem prioritzat en Benestar Social, per poder atendre a les persones que més ho necessitaven, hem posat les persones al centre”.

Martín ha incidit en que “els pròxims 4 anys continuarem sent IMPARABLES, continuarem millorant Paiporta, consolidant els projectes encetats i començant-ne nous”

Junt amb Martín han acudit a l’acte els regidors Pep Val, Beatriz Jiménez, Guillem Montoro, Zaira Martínez i Toni Torreño, acompanyats dels i les alcaldables de la resta de poblacions de l’Horta Sud, com són Ricard Barberà (Xirivella), Reme Navarro (Benetusser), Amàlia Esquerdo (Alfafar), Jesús Monzó (Catarroja), Helena Ferrando (Picanya), Javier Gil (Mislata), Paqui Cuallado (Massanassa), David Ramón (Albal), Trini Carballo (Picassent), Pau Alabajos (Torrent, i portaveu comarcal), Ferran Baixauli (Sedaví), Consol Barberà (Alaquàs), Rosa García (Quart de Poblet), Lluís Albert Granell (Aldaia), o Voro Massarroca (Beniparrell).