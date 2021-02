Compromís l’Alcúdia aposta per un futur Jardí de la Creueta plenament recuperat

Connect on Linked in

Considera que les seues critiques han servit per a que l’Ajuntament s’implique a fons en complir el projecte de rehabilitació

Ahir en el plenari de l’Alcúdia, la portaveu de Compromís, va donar complida resposta a l’escrit de l’Alcalde i va desvelar alguns aspectes que no es coneixien, com que l’Ajuntament de l’Alcúdia va intentar rescindir el contracte amb l’empresa adjudicatària de la rehabilitació de la Creueta, però el Consell Jurídic Consultiu ho va desestimar per una actuació incorrecta del consistori.

L’Ajuntament va acudir al Consell Jurídic Consultiu, en novembre de 2019, per anul·lar el contracte pels reiterats incompliments de l’empresa adjudicatària ja que “concorren raons d’interès públic que aconsellen la resolució del contracte per incompliment culpable del contractista”. Però el Consell ho va desestimar per una actuació incorrecta, ja que l’Ajuntament no havia citat per a l’alçament formal de l’Acta de Comprovació del Replanteig a l’empresa.

Segons tota la documentació el treball de l’empresa ha sigut molt deficient, fins el punt, que l’Ajuntament ha decidit liquidar l’obra i donar-la per finalitzada, a falta de la plantació ajornada al mes d’abril ja que “la confiança en una bona feina per part de l’empresa adjudicatària és nul·la”, segons l’informe del director d’obres.

Total que l’empresa se’n va sense haver realitzat distintes actuacions com són la plantació, la realització de sendes, la instal·lació de mobiliari (papereres, bancs, panells informatius), de tanques de protecció a la via del tren i sèquia, i il·luminació discreta. L’Ajuntament haurà de fer-se càrrec de totes les actuacions sense executar, amb el cost econòmic corresponent, decisió que, a la vista de l’actuació de l’empresa, considerem encertada.

Compromís insta a l’Ajuntament a que la fase de plantació, s’atenga al projecte aprovat, per tal de fer del jardí un espai educatiu, de gaudi i respectuós amb l’entorn. Evitant la utilització d’espècies al·lòctones, que normalment s’utilitzen en la jardineria, però que no serien indicades per aquest espai.

Sabem que des de fa alguns dies, després de les nostres observacions, s’estan executant alguns treballs per part de l’Ajuntament que ha destinat un treballador a aquestes finalitats, la qual cosa considerem positiva, ja que la nostra intenció és que el projecte s’execute de la millor manera possible.

Des de Compromís no dubtem que el resultat final serà millor del que ofereix en l’actualitat. Malgrat tot tenim clar que la Creueta és un lloc agraït i arribarà a ser un espai verd bonic per a l’Alcúdia i que considerem que a més pot ser educatiu si a l’hora de realitzar les plantacions es respecta la idea original del projecte. Ens quedem molt satisfets de que les nostres crítiques, estan servint ja, per una millora d’aquest espai.