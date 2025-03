Compromís Meliana: El cost del govern de Trini Montañana es dispara fins als 153.000 €

Després de la liquidació dels pressupostos del 2024, s’ha constatat que una de les partides que més ha crescut és la corresponent a les retribucions dels regidors i les regidores de la corporació, amb un increment del 29% fins als 179.000 €.

D’aquesta xifra, 153.000 € han sigut destinats al govern del PP encapçalat per l’alcaldessa Trini Montañana.

L’alcaldessa, que no té dedicació exclusiva a l’Ajuntament de Meliana, ha percebut 31.104,75 € bruts anuals per assistència als òrgans col·legiats i de govern. A més, el portaveu del Partit Popular, Pedro Cuesta, ha rebut 26.663,70 €, mentre que els cinc regidors del PP amb dedicació parcial de 15 hores setmanals han percebut 10.645,54 € cadascun.

Segons ha denunciat Joan Orts, portaveu de Compromís, “amb la liquidació dels pressupostos del 2024 es confirma l’increment important que el Partit Popular ha aplicat a les retribucions del govern de Trini Montañana, que ha suposat per al seu grup municipal una despesa de 153.000 €.” Així, el govern actual destina el 85% de totes les retribucions de la corporació municipal al seu propi grup.

Aquest increment de 40.000 € anuals respecte al 2022 es deu a l’augment de les indemnitzacions per assistència als òrgans de l’Ajuntament. Les tarifes han passat de 160 € a 400 € per presidir plens, de 110 € a 350 € per les juntes de govern i de 110 € a 250 € per les comissions informatives. Aquestes responsabilitats recauen principalment en Trini Montañana i Pedro Cuesta, qui han vist augmentades les seues retribucions per aquest concepte.

Orts ha criticat que aquest increment del cost del govern contrasta amb la reducció dràstica de les aportacions municipals a projectes de solidaritat i cooperació. “D’un total de prop de 12 milions d’euros gastats per l’Ajuntament de Meliana en el 2024, només s’han destinat 5.500 € a la solidaritat.” Aquest fet ha generat polèmica, ja que Meliana ha sigut històricament un poble solidari, amb projectes d’ajuda a altres municipis i col·laboracions amb ONG.

Aquest augment en les retribucions i la redistribució dels recursos municipals han generat un intens debat polític en el municipi, posant en el punt de mira la gestió econòmica del govern del Partit Popular.