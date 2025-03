Compromis Meliana: El govern del PP elimina les ajudes a les filtracions d’aigua en edificis

El nou govern del Partit Popular no només ha eliminat dels pressupostos del 2025 les ajudes a les filtracions d’aigua en edificis causades per l’augment del nivell freàtic

Sinó que, amb la liquidació dels pressupostos del 2024, s’ha constatat que no va atorgar ni un cèntim dels 6.000 € previstos per a l’any passat.

Cal recordar que durant el 2021 i el 2022 aquest problema va afectar diferents edificis del municipi i va generar molèsties i despeses importants a les comunitats de propietaris afectades.

El govern anterior hi va atorgar 30.000 € en ajudes. A partir del 2023, el nivell freàtic va anar disminuint notablement i van parar les filtracions d’aigua. Per a Compromís, ara és quan s’hauria d’estar actuant de manera preventiva, en previsió que el nivell freàtic puga tornar a pujar, sobretot després d’un any plujós com està sent el 2025.

Com recorda Josep Riera, exalcalde i diputat provincial de Compromís: “El 2021 i el 2022 van ser anys problemàtics per a moltes comunitats de propietaris de Meliana i d’altres pobles de la comarca per les filtracions d’aigua en els garatges, soterranis i fossats d’ascensors com a conseqüència d’un nivell freàtic alt,” tal com va recollir la premsa en el moment.

Llavors, es van analitzar diferents aspectes possibles per a determinar-ne les causes i els informes tècnics municipals van concloure, precisament, que les filtracions eren la conseqüència d’un nivell freàtic molt alt, situat per damunt de la cota dels soterranis.

Per tal d’ajudar les comunitats de propietaris afectades a fer front a les despeses importants que van suposar les reparacions i adequacions dels edificis, l’anterior govern de l’Ajuntament de Meliana, encapçalat per Compromís, va impulsar una línia d’ajudes que, amb diferents quanties, va assignar 30.000 € a nou comunitats en el 2023.

Amb el canvi de legislatura, s’ha constatat que el nou govern del Partit Popular, encapçalat per l’alcaldessa Trini Montañana, no destina ni un cèntim a aquesta finalitat preventiva. Així, el responsable valencianista incideix: “Amb la liquidació dels pressupostos del 2024, hem constatat que el govern del PP no s’ha gastat absolutament res de la partida inicialment prevista, de 6.000 €, amb aquesta finalitat.

Una partida que, a més, per a enguany s’ha eliminat dels pressupostos del 2025. Un fet que des de Compromís considerem del tot erroni i il·lògic des d’un punt de vista preventiu.”

L’edil de Compromís denuncia: “El cinisme i la irresponsabilitat del grup popular no té límits. En aquell moment va manipular l’opinió pública contradient els informes tècnics i prometent des de l’oposició tots els recursos econòmics i legals que feren falta. I, precisament, ara que governa el Partit Popular no hi destina ni un cèntim, com si ja no hi haguera un problema que previndre.”

Certament, la diferència del nivell freàtic des de juny del 2022 a març del 2025 és d’una disminució de prop de 2,5 metres. Això ha fet que, ara mateix, no hi haja filtracions, però, després d’un any plujós com el 2025, és probable que el problema puga reaparéixer en alguns punts de Meliana. Per això ara és el moment de fer les actuacions preventives necessàries.

Finalment, Riera evidencia: “Aquesta manera d’actuar del govern de Montañana no és casual. El PP de Meliana aplica els postulats ideològics més negacionistes de Vox contraris a les polítiques verdes i de sostenibilitat, en la línia del que Mazón ha pactat amb l’extrema dreta per als pressupostos de la Generalitat del 2025.”

Així, el PP de Meliana, a més de suprimir aquestes ajudes d’adaptació al canvi climàtic, s’ha mostrat favorable a la desprotecció de l’horta i la supressió del Consell de l’Horta; continua amb l’hostilitat cap al sistema de recollida porta a porta dels residus sòlids urbans impulsat en la legislatura anterior; ha paralitzat el projecte del filtre verd o circuit de tractament de les aigües que arriben a la mar; no executa la millora hidràulica del camí del Barranquet per a facilitar el drenatge en el cas d’avingudes d’aigua; o, recentment, ha apostat per un canvi d’enllumenat que potencia la contaminació lumínica, desfent el treball iniciat pel govern anterior.

Totes aquestes decisions van en contra del Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible, aprovat per l’Ajuntament de Meliana en el 2019.