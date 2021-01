Compromís per Benifaió presenta una moció sol·licitant la Manta-Escola per a tots els alumnes de la població

Connect on Linked in

El Grup Municipal de Compromís a l’Ajuntament de Benifaió presenta una moció per debatre al Ple del mes de gener en la que es sol·licita que des del consitori es facilite a l’alumnat de la població de tots els nivells educatius i dels centres públics, concertats i privats, una MANTA-ESCOLA.

Des de Compromís consideren que si bé els protocols com el de la ventilació de les aules amb finestres obertes, un mínim de 3-5 minuts cada 25-30 minuts, són necessaris per fer dels centres educatius espais segurs davant el virus de la COVID-19, també és veritat que la situació de fred intens a les aules, obliga a l’alumnat a portar roba d’abrig d’un important volum per tal de poder entrar en calor, dificultant així la mobilitat.

A la moció s’explica que les característiques de la manta aconsegueixen que l’alumnat mantinga el calor corporal i alhora els permet moure’s amb més facilitat.

A més, la proposta planteja que la compra es realitze al territori valencià per potenciar l’economia de proximitat.

Finalment, Edu Gómez, portaveu del Grup Municipal de Compromís per Benifaió, ha manifestat la seua preocupació per l’alta taxa d’incidència, pel que fa a la COVID-19, dels darrers dies tant a la població com de manera generalitzada i considera que la realitat ens obliga a prendre mesures més estrictes des de tots els àmbits.