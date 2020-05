Compromís per Gavarda denuncia que porten sis mesos sense plenaris

Connect on Linked in

Fa just sis mesos es va celebrar l’últim plenari ordinari, i des d’aleshores, no s’ha reunit el ple de l’Ajuntament, ni tan sols per tractar la situació d’emergència creada pel COVID-19

26 de desembre, eixa és la data de l ́últim plenari ordinari es va celebrar a Gavarda. Des d’aleshores, i ja han passat sis mesos, cap més, ni ordinari ni extraordinari. L’equip de Govern, amb majoria absoluta del PP, ha estat governant a base de decrets d’alcaldia.



El 17 d’abril el grup municipal de Compromís per Gavarda va registrar una instància sol·licitant la convocatòria d’un ple extraordinari, davant la situació de crisi sanitària, social i econòmica provocada pel COVID-19, per tractar la gestió de les mesures per fer fer-li front, proposant consensuar els punts de l’ordre del dia.

Al dia següent la secretària-interventora de l’Ajuntament, ens fa arribar un informe on argumentava “que l’Ajuntament no té els recursos necessaris que li permeten utilitzar mitjans electrònics vàlids. En aquest cas, l’Ajuntament ha d’optar, donat que els terminis administratius estan suspesos, amb caràcter general, per NO CELEBRAR EL PLENARI”, així en majúscules.

La contestació oficial a la nostra sol·licitud de plenari ens arriba el 27 d’abril, 10 dies després, denegant la celebració del plenari “per no reunir el requisits legals, ni per existir un motiu urgent i extraordinari que justifique un plenari presencial”. És a dir, que no hi ha motius suficients per a celebrar plenari ni telemàtic ni presencial. Si aquesta pandèmia, i totes les seues repercussions sanitàries, econòmiques i social no són suficient motiu, la veritat, no sabem quin serà.

A més, ens comuniquen “que si que es convocaran, quant ho estimen convenient, reunions telemàtiques per a tractar els assumptes relacionats amb la crisi sanitària del COVID-19… En el cas que en les reunions telemàtiques celebrades s’adopte algun acord, es farà constar en un acta que alçarà la persona que en cada moment actúe de Secretari, i es donarà publicitat dels acords adoptats”.



Des d’aleshores hem mantes dues reunions informatives, a petició de Compromís per Gavarda, i de forma telemàtica: la primera amb l’alcalde, Vicent Mompó, i la segona amb l’Alcalde i la major part dels regidors del seu equip de govern. Els regidors de Compromís sol·licitarem que aquesta última fos gravada, què s’alçara acta, a més de que ens lliuraren ambdues. A dia d’avui ni hem vist la gravació de les reunions, ni l’acta de les mateixes.



Des de l’inici d’aquesta crisi els regidors de Compromís per Gavarda s’han posat a la disposició de l’equip de govern per ajudar en tot el que calgués, i els hem fet arribar la nostra disposició a aprovar qualsevol mesura que ajude a la nostra població a pal·liar els efectes d’aquesta pandèmia. Hem registrat una bateria de mocions, a estudiar i consensuar, per tal d’ajudar a les veïnes i veïns del nostre poble: bonificació i ajornament d’impostos, ampliació de beques menjador, ajudes per a la protecció individual, foment del comerç local, ocupació de la via pública, adequació de vials i carrers per a vianants… Però fins aleshores, no hem tingut cap mena de contestació. A més, ens hem assabentat a posteriori, i no per comunicació de l’Alcaldia, de les mesures que s’han pres, que han sigut, poques, i en moltes ocasions, com el repartiment de mascaretes a tota la població, tard.



Als últims dies, el nostre alcalde, ha eixit en diversos mitjans de comunicació demanant transparència en la gestió i la informació de cara a l’oposició, tant del Govern a Madrid com de la Generalitat Valenciana, al mateix temps que diu “no podemos callar y no ofrecer nuestra experiencia en la gestión y nuestros conocimientos en momentos difíciles. Es también responsabilidad de Estado que el Gobierno consulte con el principal partido de la oposición y que las decisiones se tomen después de ser consensuadas”.(Vicent Mompó, Levante EMV, 17 de maig de 2020). Es veu que el que val per als altres no val per a ell. Des de Compromís per Gavarda li diguem al senyor Mompó el mateix que li va dir la portaveu del seu grup parlamentari, la senyora Álvarez de Toledo, al president Sánchez, “la democràcia no está suspendida a pesar del estado de alarma”, que s’aplique les seues paraules, i que convoque un plenari per tal de consensuar mesures que ajuden als nostres veïns i veïnes a afrontar aquesta crisi de la millor forma possible.



Des de Compromís per Gavarda creguem que la democràcia a la nostra població no està en quarantena, està directament a la UCI.