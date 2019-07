Compromís per l’Alcúdia demana el reconeixement de l’estat d’emergència motivat pel canvi climàtic

Connect on Linked in

Insta a l’Ajuntament a posar en marxa distintes mesures per revertir la situació

Compromís per l’Alcúdia ha presentat una moció recollint la crida de l’Aliança per l’Emergència Climàtica formada per nombroses entitats, entre elles les principals organitzacions ecologistes, que han instat als ajuntaments i grups polítics per al reconeixement de l’estat d’emergència climàtica en el qual ens trobem mitjançant l’adopció de distintes mesures.

Segons la regidora de Compromís, Vero Roig, cal reconèixer que el planeta, així com els éssers vius i els ecosistemes, es troben en greu perill, prova d’això són els recents informes sobre l’estat de la biodiversitat i sobre l’escalfament global, que alerten d’un rumb que porta a l’extinció d’una gran part dels ecosistemes terrestres. Un milió d’espècies estan amenaçades per l’activitat humana. També s’està en el punt de no-retorn enfront del canvi climàtic.

Cal reconèixer igualment, segons la portaveu de Compromís, que el camí de reducció de les emissions proposat és l’única forma de protegir l’existència d’un futur per al municipi. La ciutadania ha d’entendre la urgència i irreversibilitat d’aquesta lluita i l’Ajuntament de l’Alcúdia pot exercir un paper clau en la formació, educació i informació sobre el necessari fre a les emissions i realitzar una vital adaptació a les conseqüències de l’increment de la temperatura global.

Declarar l’emergència climàtica requereix assumir el compliment de compromisos polítics reals i vinculants, molt més ambiciosos que els actuals, amb la consegüent assignació de recursos per a fer front a aquesta crisi. Un full de ruta vinculant capaç de garantir les reduccions de gasos d’efecte d’hivernacle anuals necessàries, abandonar els combustibles fòssils, apostar per una energia 100% renovable i reduir a zero les emissions netes de carboni el més prompte possible, de manera urgent i prioritària, en línia amb les indicacions de l’informe de l’IPCC per a limitar l’augment de les temperatures globals a 1,5 °C.

Per això la moció proposa a l’Ajuntament establir els compromisos polítics, normatives i recursos necessaris per a garantir reduccions de gasos d’efecte d’hivernacle per a arribar al balanç net zero no més tard de 2040 i si pot ser abans de 2035, així com detindre la pèrdua de la biodiversitat i restaurar els ecosistemes com a única resposta possible per a evitar un col·lapse de tots els sistemes naturals, inclòs l’humà.

Igualment es demana abandonar els combustibles fòssils, apostant per una energia 100% renovable de manera urgent i prioritària. Per això els governs municipals han d’analitzar com aconseguir aquest objectiu i proposar els plans d’actuació necessaris, entre d’altres, aconseguir el ple autoconsum elèctric 100% renovable i una mobilitat sostenible el més prompte possible, crear espais per als vianants, fomentar la bicicleta i altres mitjans de transport no contaminants, reduir la demanda d’energia fins a consums sostenibles, promoure l’augment de l’eficiència energètica i de les instal·lacions renovables, crear espais educatius i la informació a la població sobre l’emergència climàtica, així com aconseguir una política de residu zero.

Finalment cal iniciar la necessària adaptació dels municipis a la crisi climàtica, amb les conseqüències de l'increment de la temperatura global, les onades de calor, la irregularitat de les precipitacions, l'augment del nivell del mar i altres manifestacions que ja s'estan manifestant.