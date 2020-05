Compromís per l’Alcudia demana informació i col·laboració en les mesures que adopta l’ajuntament

Connect on Linked in

Demana reunions de la Junta de Portaveus i que es reprenguen les comissions informatives i els plenaris de manera telemàtica

Vero Roig, portaveu de Compromís per l’Alcúdia a l’Ajuntament, ha dirigit un escrit a l’alcalde de la localitat en el que posa de manifest que, llevant de dos plenaris extraordinaris per aprovar un préstec, “el nostre grup polític, en aquests dos mesos, no ha sigut convocat a cap altra reunió, telemàtica o no, ni tan sols junta de portaveus per ser informat de la situació de la crisi del COVID-19 a la nostra població ni de les mesures posades o a posar en marxa. Cal dir que de les mesures preses aquests mesos ens hem assabentat, en la majoria d’ocasions, pel Facebook de l’Ajuntament, altres xarxes socials o els diaris de la comarca, ja que no hem rebut cap informació oficial.”

Davant un problema de primera magnitud, com el del coronavirus, en altres pobles de la comarca i de la comunitat existeix una comunicació constant entre els diferents grups que composen l’Ajuntament, independentment de que estiguen en el govern o en l’oposició.

L’escrit de la regidora expressa que “com a membres de l’Ajuntament hem de treballar tots i totes junts i estem a disposició, com ja manifestàrem, per allò que siga necessari. En aquesta situació de crisi excepcional, com mai havíem viscut a l’Alcúdia, hem de ser tots solidaris i fer tots els esforços necessaris per poder estar al costat i ajudar a totes les persones que s’estan veien afectades o es voran afectades pròximament des del punt de vista econòmic o social. En aquest sentit ens haguera agradat que l’equip de Govern haguera comptat amb nosaltres per a les mesures que ha adoptat. Perquè en aquesta situació d’emergència hem d’estar tots junts com una pinya treballant per eixir d’aquesta crisi.”

Per això en l’escrit se sol·licita que en la data més pròxima possible se celebre una Junta de Portaveus on s’informe de les mesures adoptades durant aquests dos mesos, i que s’encete un camí de col·laboració entre tots els grups de l’Ajuntament, per a fer front amb el màxim consens possible a la situació de la crisi del COVID-19 així com les iniciatives que s’hauran de prendre en aquest sentit.

L’escrit continua dient que donat que els ajuntaments són el primer mur de contenció per a les conseqüències socials de la pandèmia del Covid 19, en ser la institució més propera a la ciutadania, és fonamental recuperar l’activitat política municipal al complet, amb la participació de tots els grups polítics i no sols del que exerceix el govern. La recuperació de la màxima normalitat possible en el funcionament dels òrgans de debat i decisió dels ajuntaments, ha de fer-se tan ràpid com siga possible, adequant el seu format a les possibilitats legals i indicacions sanitàries, ja que la democràcia no està en quarantena.

Finalment donat que no s’han celebrat els plenaris i comissions informatives ordinàries dels mesos de març i abril, malgrat que la Junta de Govern ve reunint-se dels del passat 22 d’abril, Compromís demana que se celebren les comissions informatives i el plenari ordinari corresponent al mes de maig.