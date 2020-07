Compromís per l’Alcúdia denuncia l’estat d’abandonament del jardí de la creueta

Connect on Linked in

La 1a fase de la rehabilitació integral es va adjudicar en abril de 2019 sense que s’hagen arribat a iniciar les obres

Compromís per l’Alcúdia ha fet arribar la seua preocupació per la situació del jardí de la Creueta i especialment per l’estat d’abandonament del mateix, demanant explicacions per la inacció en aquesta legislatura.

El Jardí de la Creueta de 18.000 m2 és, com diu l’informe que el Cap de la Secció de Medi Natural de la Diputació va realitzar, “un jardí històric on en el centre de la parcel·la es troba una antiga casa de camp amb un elenc d’espècies mediterrànies i algunes foranes, entre les que es poden destacar alguns exemplars que per la seua raresa botànica o per les seues grans dimensions podrien considerar-se excepcionals i d’un gran valor paisatgístic i patrimonial.”

La Creueta va passar a ser responsabilitat plena de l’Ajuntament en març de 2017. L’estat era de complet abandonament, malgrat que el conveni amb els usufructuaris els obligava a mantenir-lo en bon estat, sense que es fera res per evitar la degradació.

En abril de 2017, al mes de que passara a ser propietat de l’Ajuntament, es va encarregar una actuació general, des de la regidoria de Medi Ambient, amb desbrossament i determinades podes, que va suposar un desembossament de 5.737 euros. Igualment es van contractar amb un valor de més de 8.000 euros distintes actuacions de conservació de l’edifici principal per evitar el seu deteriorament.

En els pressuposts participatius “La Rehabilitació del Jardí de la Creueta” va ser una de les propostes votades pels veïns i veïnes de l’Alcúdia i l’Ajuntament va encarregar un projecte d’actuació integral per recuperar aquest espai que va ser lliurat a principis de 2018 i que tenia un pressupost de 139.000 euros, per executar en 3 fases.

La primera fase del projecte de rehabilitació integral, en la que s’emmarca la casa de camp i les espècies botàniques més destacades, es va licitar el 5 de març de 2019, presentant-se 3 empreses, i es va adjudicar el 9 d’abril.

Com diu Vero Roig, portaveu de Compromís per l’Alcúdia, ara, 16 mesos després, aquesta obra adjudicada, no s’ha arribat ni tan sols a iniciar i l’estat d’abandonament de la Creueta és total, superior al que hi havia quan l’Ajuntament es va fer càrrec al mes de març de 2017.

Com ha pogut comprovar la regidora, l’entrada principal al jardí que fins fa uns mesos estava lliure és infranquejable en aquests moments, completament taponada per la vegetació i amb el més que evident perill de que un incendi acabe amb aquest paratge.

Compromís per l’Alcúdia s’ha dirigit a l’Alcalde per preguntar per què 16 mesos després de la seua licitació, no s’han iniciat les obres de la primera fase de recuperació del jardí de la Creueta i quins han sigut els problemes administratius que es nomenarem en el plenari. Igualment es pregunta per les actuacions que s’han efectuat en aquest jardí durant la present legislatura, per evitar el seu deteriorament.

Compromís per l’Alcúdia demana que s’actue per tal de recuperar un valuós espai que és de tots els alcudians i alcudianes. I que s’actue de manera urgent pel risc evident de que un incendi pose en perill aquest paratge.