Compromís per l’Alcúdia: El grup de govern de l’Alcúdia pretén realitzar una permuta en la que la Parròquia aconseguiria una parcel·la de l’Ajuntament de 8.000 m2 on s’edificaria una nova escola

Aquesta operació podria afectar de manera negativa a l’escola pública

L’equip de govern de l’Ajuntament de l’Alcúdia, composat pel Partit Socialista amb majoria absoluta, pretén aprovar una permuta d’una parcel·la municipal del sector 10, de 8.000 m2, valorada en quasi un milió d’euros, “amb la intenció de destinar-la a dotació privada, concretament a edifici educatiu escolar”, segons manifesta la Parròquia. Per la seua part l’Ajuntament es faria amb un edifici parroquial, l’antic Hospital.

La parcel·la ha estat valorada en 978.738 euros i l’edifici parroquial en 980.755, resultant un tant cridanera l’equivalència tan similar dels dos béns.

Des de Compromís considerem que eixa operació no ha d’estar afavorida per un Ajuntament que ha de tindre com a prioritat la defensa de l’escola pública, donades les repercussions negatives que la construcció del nou edifici escolar tindria en diverses etapes educatives. A més de considerar que no està justificada des del punt de vista econòmic, donat que l’edifici de la Parròquia necessitaria d’inversions i reformes per al seu funcionament com oficines municipals.

La permuta es justifica per la necessitat de l’Ajuntament de dotar d’oficines municipals per a millorar la prestació de serveis als ciutadans. Però no es concreta quins serien eixes oficines ni eixos serveis, ja que no es coneix cap estudi de necessitats en aquest sentit. També caldria valorar el cost que suposaria l’adequació i manteniment de l’edifici, que té algunes parts molt antigues, que passaria a ser propietat de l’Ajuntament.

Sobre aquesta operació no s’ha donat cap informació a la corporació, havent sol·licitat Compromís, a partir dels rumors escoltats, accés a l’expedient de la permuta, on s’ha pogut comprovar que es va iniciar el 13 d’octubre i que, segons els informes tècnics, es pretén aprovar per la Junta de Govern.

Des de Compromís, entenem el dret de l’escola parroquial a renovar les seues instal·lacions amb la construcció d’una nova escola, però no està d’acord en que es faça a costa d’una permuta que proporciona a la Parroquia una parcel·la municipal de quasi 1 milió d’euros. Compromís considera que aquesta operació tindria repercussions negatives per a l’Escola Pública i no ha de ser propiciada per l’Ajuntament que ha de velar per la protecció d’aquesta escola de tots i totes.