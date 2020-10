Compromís per l’Alcúdia: El reconeixement i suport a tot el sector agroalimentari valencià

Connect on Linked in

Compromís per l’Alcúdia ha presentat una moció a l’Ajuntament de l’Alcúdia per expressar el reconeixement i suport a tot el sector agroalimentari valencià.

Segons l’Informe del Sector Agrari Valencià, elaborat per la Conselleria d’Agricultura, la nostra Comunitat representa aproximadament el 6,3% de la renda agrària d’Espanya. El 2019, vam ser la tercera comunitat autònoma de l’estat espanyol en el rànquing d’exportació de productes agroalimentaris.

Per a la regidora de Compromís Vero Roig, malgrat això estem davant una contínua crisi de rendibilitat de les produccions agropecuàries. “En els últims anys hem viscut campanyes desastroses de la taronja i el caqui, per donar només dos exemples. Esta situació s’accentua amb les actuals conseqüències i les perspectives que imposen els tractats de Lliure Comerç entre la UE i tercers països (Sudàfrica, Mercosur, Vietnam i d’altres que estan per arribar). Estos acords han sigut aprovats per quasi tots els partits espanyols (concretament PP, PSOE, Ciudadanos i VOX), i vist tots els precedents, no podem dubtar de l’impacte negatiu que aquests acords tindran en les diverses produccions de la Comunitat Valenciana, especialment cítrics i transformats com els sucs i l’arròs.”

Enfront d’aquesta desastrosa situació, en la qual molts agricultors estan mostrant actituds quasi heroiques per a mantenir-se en precarietat econòmica, ha hagut d’aparèixer una pandèmia per a demostrar la importància de tenir un sector agrari viu. El COVID-19 que està produint un desastre sanitari mundial està demostrant, no obstant això, que hem de reconèixer al treballador agrari la dignitat que en justícia es mereix.

Per a Vero Roig, per tant, s’ha de denunciar en ben alta veu a una Comissió Europea, que han abandonat als sectors productius comunitaris, i la nostra agricultura, en favor d’una globalització d’especuladors sense escrúpols, que no els importa la riquesa econòmica, social i cultural que representa a la dels pobles d’Europa.

Finalment, la nova PAC post 2020, manté la distribució de les ajudes en benefici dels grans productors de un model extensiu i propi d’una agricultura que no té res a veure amb la nostra.

La moció de Compromís insta al govern espanyol a què defense a Europa, els interessos del camp valencià i demana l’arbitratge de les institucions per tal de fer efectiu un sistema retributiu més just per a les explotacions agropecuàries.

Davant de la competència deslleial de les importacions d’altres països, la moció proposa, entre altres coses, elevar al Govern Central i a la Comissió Europea la prohibició d’entrada en territori europeu de productes tractats amb plaguicides i fungicides prohibits a la UE.

Igualment establir gravàmens per a les importacions d’aquells països que practiquen dúmping fiscal, social i contaminen el medi ambient i establir taxes a les importacions per les emissions de carboni i altres partícules contaminants que realitza el transport marítim, que estan contribuint a accelerar el canvi climàtic.

També sol·licitar la denúncia de la signatura dels tractats amb països que realitzen una competència directa amb l’espanyola, i establir mecanisme de compensació als agricultors afectats pels actuals tractats.

Finalment establir plans d’ajudes per a la modernització de les explotacions agràries i les indústries agroalimentàries, a l’igual que establir ajudes continuades pel reconeixement que el sector agrari realitza en la preservació del medi ambient i el territori.