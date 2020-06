Compromís per l’Alcúdia ha presentat una moció en defensa del sistema sanitari públic i universal que es tractarà en el plenari convocat per aquest dijous 11 de juny.

Print This Post

Per a Mercé Sampedro, regidora de Compromís a l’Ajuntament de l’Alcúdia, davant la situació d’emergència internacional a causa de la Covid 19 s’ha demostrat, més si cap, la imperiosa necessitat de comptar amb un sistema de salut pública amb les millors garanties possibles per refermar el dret a la sanitat universal en qualsevol circumstància. Els aplaudiments a les treballadores i treballadors del sector sanitari que han i segueixen fent front a la situació no han de quedar en una mostra esporàdica de suport i s’han de refermar en mesures polítiques que reforcen les seues condicions de treball i que en última instància garanteixen el servei a la ciutadania.

Segons la regidora, aquesta crisi sanitària d’enormes magnituds ha tornat a demostrar que és la sanitat pública la que en primera i última instància garanteix la pràctica totalitat del pes del dret a la sanitat de la ciutadania en qualsevol circumstància. Esta crisi ha visualitzat com les retallades i privatitzacions en el sector sanitari poden provocar efectes devastadors davant de situacions d’especial risc. Esta crisi ha demostrat que els serveis públics i la força de les institucions que els sustenten són a l’hora de la veritat la major garantia dels drets de la ciutadania.

Compromís proposa al plenari de l’Ajuntament de l’Alcúdia fer explícit el reconeixement als treballadors i treballadores de la sanitat pública pel seu intens treball i comprometre’ns a vetllar perquè puguen treballar en les condicions adequades davant de qualsevol circumstància.

A més expressar el suport polític de la institució al model de servei públic de salut universal i de qualitat, així com demandar el compromís d’augmentar els pressupostos públics destinats a este objectiu i de promoure l’estudi de reformes que li permeten assegurar una adequada planificació estratègica basada en l’evidència científica i el compliment dels principis d’equitat.

Igualment proposar una reforma constitucional que atorgue al Dret a la salut la seua plena i màxima rellevància. Per això convindria situar en la secció 1a del capítol II del títol I el Dret a la salut i el reconeixement de l’assistència sanitària universal.

Finalment proposar una reforma constitucional de l’article 135 per a que incorpore les condicions de salvaguarda de l’estabilitat social de l’Estat de manera que blinde la despesa social, educació, sanitat, serveis socials o dependència per damunt de qualsevol altra prioritat.