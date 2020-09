Compromís per l’Alcúdia : L’Ajuntament de l’Alcúdia presumeix d’un Pla de Mobilitat que encara no s’ha aprovat

Connect on Linked in

Més de dos anys després d’iniciar-se la seua elaboració l’Alcúdia continua sense Pla de Mobilitat

El Pla de Mobilitat va ser lliurat a l’Ajuntament en abril de 2019 i encara no s’ha aprovat

En setembre de l’any passat l’Ajuntament va rebre un guardó en els Premis de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible pel procés de participació en l’elaboració del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de l’Alcúdia. Aquest Pla de Mobilitat que va estar impulsat per l’anterior regidor de mobilitat, a l’igual que el seu procés de participació, encara no ha sigut aprovat per l’Ajuntament de l’Alcúdia malgrat que va ser lliurat a l’Ajuntament fa un any i mig, en abril de 2019.

Per a Vero Roig, portaveu de Compromís per l’Alcúdia a l’Ajuntament, resulta paradoxal, que l’equip de govern porte dos anys presumint d’un Pla de Mobilitat que encara no ha estat aprovat i per tant en vigor. La regidora afirma que és urgent la seua aprovació ja que l’objectiu del pla es avançar cap a una manera de moure’ns més sostenible, saludable i segura, i cap a un espai comú més amable i integrador per a tota la ciutadania. Es vol recuperar els carrers per a les persones, donar protagonisme als vianants i als ciclistes, fomentar el transport col·lectiu i reduir l’ús del vehicle privat motoritzat.

En la publicitat d’enguany per a la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, l’Ajuntament de l’Alcúdia, que no ha programat cap activitat, destaca dos premis aconseguits en 2017 i 2019 per accions desenvolupades en la legislatura passada.

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, baix la direcció de l’estudi “7a + i” es va encetar en juliol de 2018 amb la constitució del Grup de Treball que va iniciar un procés de participació que culminà, després de 5 sessions, en març de 2019 en una darrera sessió que va debatre i prioritzar les propostes.

Després del procés de participació, que va resultar premiat en la quarta edició dels Premis de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, es va lliurar el 9 d’abril de 2019 a l’Ajuntament amb la intenció de que fora aprovat en l’anterior legislatura, però la Junta Electoral de Zona va prohibir que l’esmentat pla fora aprovat, pel que es va posposar.

En octubre de 2019 la regidora de Compromís per l’Alcúdia va preguntar com es trobava l’aprovació del Pla de Mobilitat i l’alcalde va contestar que s’estava tramitant, que encara no estava en la fase de portar-lo al Ple i aprovar-lo definitivament. Va expressa la seua voluntat de que s’aprovara en l’any 2019. Però en el mes de novembre va dir que es demoraria ja que li faltava el tràmit ambiental el que suposava una complexa tramitació administrativa que mai havia sigut posada damunt de la taula, malgrat que tot el procés va comptar amb la supervisió dels tècnics de l’Ajuntament.

El cas és que, més de dos anys després d’iniciada la seua elaboració i un any i mig després de que fora lliurat a l’Ajuntament, l’Alcúdia encara no compta amb un Pla de Mobilitat. Des de Compromís confiem que en la celebració de la setmana de mobilitat del pròxim any, siga una realitat.