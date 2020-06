Compromís per l’Alcúdia presenta propostes per a un ple de reactivacó

Connect on Linked in

Prioritzar les ajudes socials, donar suport als comerços i autònoms, reforçar el Pla d’Ocupació i impulsar polítiques de mobilitat

Compromís per l’Alcúdia ha fet arribar a l’Equip de Govern una sèrie de propostes per tan de donar un impuls social i econòmic a l’Alcúdia, davant la greu crisi generada per la Covid-19. Són 12 propostes que s’afegeixen a les que inicialment va prendre l’Ajuntament i que es volen discutir en el marc de la Junta de Portaveus que es ve reunint periòdicament des del passat 20 de maig.

Per a Compromís, entre altres temes, cal prioritzar les ajudes socials, augmentat substancialment les partides corresponents, ja que la situació de moltes persones és i va ser insostenible. Una segona prioritat ha de ser reforçar el Pla d’Ocupació augmentat de manera important la seua dotació, per atendre a les nombroses persones que han perdut o perdran el seu treball. Per suposat s’ha d’ajudar als comerços i autònoms del nostre poble, que han sigut colpejats per aquesta crisi, amb ajudes directes, tal i con s’està treballant des de la Junta de Portaveus.

Durant la part final d’aquesta crisi hem pogut vore la importància dels desplaçaments a peu i en bicicleta, el que ens indica, com diuen molts expertes, que hem d’apostar per impulsar polítiques de mobilitat com un element important en l’eixida del COVID-19 i en la lluita contra el canvi climàtic. Cal recuperar els carrers per a les persones, fent-los més segurs i confortables per als vianants i els ciclistes, reduint la presència i l’ús del vehicle privat motoritzat.

Per a poder fer possible el Pla caldria fer les modificacions de crèdits pertinents, incloent, no sols els diners del romanent o els destinats a inversions d’altres administracions, sinó també aquelles partides que, per les circumstàncies especials, no seran utilitzades, com és el cas dels 50.000 euros del COTIF o una part important de les partides de Festes, entre d’altres.

Aquestes són les propostes per al Pla de Reactivació presentades per Compromís per l’Alcúdia:

– Actuacions d’assistència social. Augmentar en 100.000 euros les ajudes de departament de serveis socials, en especial la partida de despeses socials. Passar de 130.000 a 230.000 euros.

– Pla d’Ocupació. Augmentar en 100.000 euros el Pla Local d’Ocupació. Passar de 130.000 a 230.000 euros.

– Impulsar polítiques de mobilitat com element clau en l’eixida del COVID-19. Aprovar el Pla de Mobilitat pendent des d’abril de 2019 i realitzar inversions prioritàries d’acord amb eixe Pla, per tal de començar un canvi de mobilitat per tal de recuperar els carrers per a les persones, fent-los més segurs i confortables per als vianants i els ciclistes, reduint la presència i l’ús del vehicle privat motoritzat.

– Ajudes directes a autònoms, tal i com s’està treballant des de la Junta de Portaveus i a les que es dedicarà una partida de 100.000 euros.

– Reduir en un 50% la taxa de fem comercial i industrial en el segon i tercer trimestre.

– Bonificació del 50% en l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica a aquells vehicles afectes a l’activitat econòmica d’autònoms i PIMES, que s’hagen vist obligats a la paralització o disminució de la seua activitat.

– Ampliació del servei d’ajuda a domicili.

– Posar en marxa un gabinet d’assessorament a autònoms i PIMEs per a la sol·licitud d’ajudes autonòmiques i estatals.

– Establir un apartat al web, per facilitar l’accés a tots els mitjans i serveis que està prestant l’ajuntament.

– Posar en marxa un pla de Foment del consum en el comerç local.

– Tarifa d’aigua. Establir junt a l’empresa concessionària bonificacions d’entre el 50% i el 100% per als ingressos més baixos, de la quantitat considerada com a mínim vital reconegut per l’ONU (al voltant de 100 litres per persona i dia). Els consum superiors quedarien fora d’aquest ajuda.

– Impulsar la despesa social mitjançant bons o altres vies, de manera que es gestionen a través del comerç local, d’igual manera que s’està fent amb els vals de natalitat. En aquest sentit, vincular les ajudes, beques i altres iniciatives de despesa per a compres en material social, escolar, etc., a través del comerç local de proximitat.