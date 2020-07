Compromís per l’Alcúdia reclama ajudes per als perjudicats pel cotonet de Sud-Àfrica

Connect on Linked in

Davant l’expansió de la plaga importada Delottococcus aberiae, o “cotonet de Sud-àfrica”, que s’estén sense parar entre els cítrics valencians, Compromís per l’Alcúdia ha presentat una moció a l’Ajuntament de l’Alcúdia en la que reclama actuacions i ajudes per part del Govern d’Espanya.

Cal dir que, recentment i gràcies a les gestions i pressions valencianes, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha autoritzat l’alliberament de l’organisme Anagyrus aberiae, depredador natural de la plaga Delottococcus aberiae, coneguda com “Cotonet dels Valls”, que afecta la citricultura de la Comunitat Valenciana. La tramitació i resolució d’aquest expedient s’ha realitzat amb la major celeritat, després de les gestions i escrits fets des de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Toca ara reclamar a l’actual Govern d’Espanya sensibilitat pels llauradors. A més d’autoritzar la solta massiva del parasitoide, haurien d’aprovar-se ajudes per als perjudicats per aquesta plaga.

Per això Compromís per l’Alcúdia ha presentat una moció en la que es demana l’establiment d’un pressupost estatal per ajudar als perjudicats per aquesta plaga i per dotar d’ajudes per construir amb urgència insectaris de reproducció del parasitoide que combat el Delottococcus aberiae.

Igualment s’exigeix al Govern central que exercisca la necessària pressió per a l’augment del control en els ports i aeroports, de productes hortofructícoles tant en els estatals com en els europeus, principalment el de Rotterdam, pel qual entren els majors volums de cítrics sud-africans.