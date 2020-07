Compromís per Paiporta demana a Fiscalia que actue davant les amenaces del comandant de la Guàrdia Civil a l’alcaldessa

Connect on Linked in

Des de Compromís per Paiporta condemnem rotundament les greus amenaces que el comandant de la Guàrdia Civil de Paiporta, Eduardo Aranda, ha proferit contra l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, de Compromís, i que publica aquest dijous el diari Eldiario.es. Cal que la Fiscalia actue davant unes amenaces que no només posen en perill a la persona a qui van dirigides, sinó també, a la institució que representa.



Segons afirma Pep Val, portaveu de Compromís per Paiporta, “amenaces com “s’havia d’haver-hi entrat en l’Ajuntament i haver-li partit la cara directament” o “li vaig dir que anara ahir a trencar-li les cames a l’alcaldessa” denoten la violència, despotisme i masclisme amb el qual aquest alt càrrec de les forces de seguretat, armat i des d’una posició d’autoritat, ha tractat d’atemorir i vexar no sols als seus subordinats, sinó també a l’alcaldessa, triada per la ciutadania de Paiporta”.



El col·lectiu de Compromís per Paiporta demana també l’immediat cessament del comandant, qui va afirmar les seues intencions de ferir l’alcaldessa, davant d’una desena d’alts càrrecs de la Guàrdia Civil de les poblacions veïnes. Aquestes amenaces se sumen a les desqualificacions que el mateix comandant va proferir també a l’alcaldessa Isabel Martín, sobre qui deia “aquesta comunista que s’ha cregut” o “aquesta va a menjar-me el nap”. Demostra una vegada més un masclisme recalcitrant que menysprea la participació de la dona en la vida pública, i no tolera veure-la encapçalant càrrecs a les administracions.



Declaracions com “ara és per a anar a l’Ajuntament i rebentar-ho” manifesten, a més, la patent falta de respecte per a la institució que personifica l’alcaldessa de Paiporta i els valors democràtics que l’Ajuntament representa i posen en perill la tranquil·la convivència al municipi.