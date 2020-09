Compromís per Paiporta denuncia la impunitat del comandant de la Guàrdia Civil que va amenaçar a l’alcaldessa

Connect on Linked in

El col·lectiu qualifica com una burla els arguments de la fiscalia per a arxivar la causa

El col·lectiu de Compromís per Paiporta expressa el seu total suport a l’alcaldessa de la localitat, Isabel Martín, i denuncia la impunitat del comandant de la Guàrdia Civil que va amenaçar greument la seua integritat física, d’acord amb unes gravacions fetes públiques per diferents mitjans de comunicació. La fiscalia provincial de València ha arxivat la causa per amenaces greus oberta d’ofici amb arguments que, a ulls de l’agrupació local, són una burla.

D’aquesta manera es poden qualificar arguments de l’estil que, quan el comandant parlava de ‘partir-li les cames’ a l’alcaldessa o ‘rebentar l’Ajuntament’, feia servir ‘argot futbolístic’, i que són acceptats per la fiscalia, segons han publicat aquest dimecres diferents mitjans de comunicació.

L’arxiu de la causa amb arguments així “dóna una imatge pèssima de la justícia al país”, ha explicat el portaveu del Grup Municipal Compromís, Pep Val. “Amb actuacions com aquesta i les que estem veient els últims dies, se’ns fa complicat creure el mantra de què la justícia és igual per a totes les persones”, ha afegit Val.

Davant la situació d’indefensió de l’alcaldessa, Compromís per Paiporta demana l’empar de la Delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Glòria Calero, de la Directora General de la Guàrdia Civil, María Gámez, i del Ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, per actuar davant la situació, tal com recomana la fiscal en l’escrit d’arxiu.

“Una persona amb eixe historial d’animadversió davant les dones i les persones de signe polític diferent del seu, i un currículum plagat de problemes a la Guàrdia Civil, amb nombroses denúncies de subordinats per tracte degradant i abús de l’autoritat, no pot dur una arma ni pretendre representar a un cos de les forces de seguretat, quan la seua tasca hauria de ser defendre a la ciutadania independentment del seu sexe o filiació”, apunta Val.

En aquesta línia, el senador de Compromís, Carles Mulet, ha inquirit al Senat per aquest cas, per totes les denúncies anteriors de subordinats d’Aranda, sobre la investigació que pesa sobre el Comandant per a impedir una investigació i sobre les denúncies anteriors arrossegades del seu destí anterior a Huelva. A més, pregunta al Senat si la Guàrdia Civil investigarà, tal com insta Fiscalia, l’actuació de l’oficial Eduardo Aranda.