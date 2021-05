Compromís per Paiporta denuncia l’assetjament de la ultra-dreta a un centre educatiu

Connect on Linked in

El partit d’extrema dreta posa en la diana a un institut per una exposició en favor de la igualtat de gènere, promoguda per l’IVAJ i que ha visitat desenes de localitats. La mostra, titulada ‘No em toques el whatsapp’, conté obres creades per alumnat de diferents pobles



El col·lectiu de Compromís per Paiporta denuncia i condemna públicament l’assetjament i l’assenyalament al qual està sotmetent l’ultra-dreta a un institut de la localitat. A través de les xarxes socials, el partit d’extrema dreta, d’ideologia homòfoba, trànsfoba, racista i xenòfobes, ha posat recentment en la diana un institut de la localitat, que ha acollit l’exposició per la igualtat de gènere ‘No em toques el whatsapp’.

Aquesta mostra, iniciativa de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) i dirigida a joves de 14 a 30 anys, ha visitat desenes de localitats i conté materials elaborats per l’alumnat arran de tallers coeducatius de diferents centres amb motiu de la celebració del 25N, Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència Contra les Dones.

L’exposició té l’objectiu de sensibilitzar i conscienciar sobre la importància de conéixer i, per tant, saber detectar la violència de gènere. Entre els missatges que conté hi ha definicions dels diferents tipus de violència, amb la finalitat que l’alumnat siga capaç de detectar-los com a primer pas per a combatre’ls. A més, explora conceptes moderns que definiexen les relacions de parella de les generacions més joves, i identifica comportaments tòxics que cal evitar per a tindre relacions de parella sanes i igualitàries.

Per a Compromís per Paiporta, la publicació en xarxes de la formació ultra travessa totes les línies roges. No es pot posar en el focus i com a objectiu d’actituds obertament intolerants a un centre educatiu de la localitat.

La crítica política, sempre que siga constructiva i en el marc del respecte a la diferència i als drets fonamentals, és legítima. Però atacar a tot un centre educatiu on estudien menors, posar-los en la diana, a elles, ells i l’equip docent i directiu, és anar massa lluny.

De fet, a Paiporta ja hem vist atacs directes a les comunitats educatives, amb un episodi molt recent d’una pintada dirigida a la direcció d’un centre educatiu, i no es poden normalitzar aquest tipus d’actituds pròpies de matons intolerants que no tenen cabuda en democràcia.

Al mateix temps, Compromís per Paiporta desitja expressar tota la solidaritat amb la comunitat educativa de l’institut objecte d’aquest atac ultra, que no fa sinó confirmar que el rumb de les polítiques d’igualtat encetades a l’Ajuntament ara fa sis anys van pel bon camí, ja que inquieten a qui té per bandera la misogínia, el masclisme i el negacionisme de la violència de gènere, com és el cas d’aquest partit.

Compromís per Paiporta també vol refermar la seua posició contundent en defensa de les polítiques d’igualtat portades a terme des del consistori paiportí, des del govern de la Generalitat Valenciana, i des de qualsevol instància que treballe per a promoure la igualtat i acabar amb la violència masclista, especialment, quan es treballa amb persones joves, com ha sigut el cas de l’atac de la ultra-dreta.