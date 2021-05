Compromís per Paiporta insta el govern a retirar el pla de peatges

Connect on Linked in

Pep Val: “Aquestes infraestructures estan ja més que pagades, just han anunciat la mesura quan fa 2 anys de l’alliberament de l’AP-7 després de més de 40 anys de peatges.”

Compromís per Paiporta ha registrat una moció, que es debatrà en el proper ple municipal, on s’insta al govern de l’Estat a retirar el pla per implantar peatges a les carreteres a partir de 2024.



El portaveu local, Pep Val, ha recordat que “implantar peatges en les carreteres va en contra del pacte d’investidura que té el Govern de Pedro Sánchez amb Compromís, signat fa menys d’any i mig”. Val ha destacat també que el territori valencià ha estat durant dècades la segona comunitat autònoma amb més quilòmetres de vies de pagament, només per darrere de Catalunya, i que gràcies a les reivindicacions històriques del poble valencià va aconseguir l’alliberament de l’AP7 a l’inici d’aquest 2021.

Per als ecovalencianistes és imperatiu caminar cap a una mobilitat més sostenible, reduint l’ús del cotxe privat i incentivant el transport públic. Però la proposta que llança el Govern d’Espanya només aconseguirà reduir la mobilitat entre aquelles persones que no s’ho poden permetre, no suposant cap perjuí per aquelles persones amb una major renda, i no solucionant el greu problema d’emissions que provoca el transport per carretera.



La moció presentada per Compromís també insta al govern a accelerar la inversió i els treballs d’execució de tots els trams del Corredor Mediterrani per a complir tots els compromisos adquirits. “A l’Estat espanyol li queda molt camí per fer en matèria de transport públic i mobilitat sostenible abans de començar a gravar l’ús del cotxe privat; la transició ecològica serà socialment justa o no podrà ser” insisteixen des de la coalició.