Compromís per Paiporta registra una moció per blindar la sanitat pública i universal en la Constitució

El grup municipal de Compromís per Paiporta ha registrat una iniciativa per impulsar una reforma constitucional que atorgue al Dret a la Salut la màxima rellevància.

La moció tracta també d’impulsar una reforma legislativa que garantisca un mínim d’inversió en la investigació sanitària i impedisca pràctiques de descapitalització de la sanitat pública en benefici de la privada.



La finalitat de la iniciativa registrada per al seu debat i aprovació en el plenari, és que l’Ajuntament done el seu suport polític a la protecció del sistema de salut universal, públic i de qualitat, així com garantir tots els mitjans laborals necessaris perquè el personal sanitari puga exercir les seues funcions amb plenitud, exigint en conseqüència el compromís d’augmentar els pressupostos públics destinats a aquest objectiu.



Pep Val, portaveu del grup, assenyala que davant la situació d’emergència internacional per la Covid-19 “s’ha tornat a demostrar la necessitat de comptar amb un sistema de salut pública amb les millors garanties possibles”. Val incideix en què els aplaudiments als treballadors i treballadores del sector sanitari que fan front a la situació “no han de quedar en una mostra esporàdica de suport, i s’han de refermar en mesures polítiques que reforcen les seues condicions de treball i garanteixen el servei a la ciutadania”.



Per això, des de Compromís es proposa el blindatge legal de la salut mitjançant l’obligació constitucional de l’assistència sanitària universal de ple dret, ja que en l’actualitat no existeix protecció jurisdiccional directa. Tot això contribuiria a donar ple sentit a elements tan importants com la definició de l’article 1.1 de la Constitució, que qualifica l’Estat espanyol com a “social”; i que com a tal és exhortat en l’article 9.2 a ordenar als poders públics a aplicar les mesures perquè la llibertat i la igualtat siguen reals i efectives.



Entre els acords de la moció es proposa que l’Ajuntament de Paiporta se sume a la proposta d’una reforma constitucional per a atorgar al Dret a la Salut la màxima rellevància, situant en la secció 1a del capítol II del títol I el Dret a la Salut i el reconeixement de l’assistència sanitària universal que, tot i que aquest dret es troba enunciat en la Constitució no es considera dret subjectiu ple perquè no té protecció jurisdiccional directa. D’aqueixa manera es donaria ple sentit a elements tan importants com la definició de l’article 1.1 de la Constitució que qualifica l’Estat espanyol com a “social”.