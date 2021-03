Compromís per Paiporta s’obri a les noves tecnologies amb un acte obert a Facebook i Twitch

Connect on Linked in

L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, i el regidor d’Urbanisme, Pep Val, varen explicar els pressupostos i el pla d’inversions en un acte virtual. L’esdeveniment va estar presentat per la periodista i regidora d’Igualtat, Esther Coronado, i va comptar amb la interacció directa dels espectadors.

El grup de Compromís a Paiporta ha sigut el primer partit local que ha optat per aquesta via de comunicació davant les restriccions provocades per la crisi sanitària. “Per nosaltres és molt important continuar apropant la política i les institucions a les persones, comunicar de manera directa i resoldre els dubtes de la ciutadania” ha explicat Pep Val, portaveu de Compromís a Paiporta i un dels ponents de la xerrada.

L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, ha incidit en la necessitat de continuar treballant en les noves línies de comunicació “hem d’apropar la política a la gent jove. Aquest treball és molt important per arribar a totes les persones, fer més accessibles les decisions locals”. L’alcaldessa i regidora d’Hisenda ha destacat l’èxit de participació de la xerrada, on moltes persones participaren de forma directa i es connectaren per tal de seguir l’acte per diverses xarxes.

Per últim, Compromís ha anunciat que realitzarà més esdeveniments de forma telemàtica. El grup es planteja obrir els esdeveniments a noves xarxes i amb més regidories, davant “de l’èxit de participació i les peticions tant de gent del col·lectiu com també de la ciutadania paiportina”.