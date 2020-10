Compromís per Rafelbunyol abandona el Pacte dels Germanells per falta de confiança amb el govern local

Connect on Linked in

“El dia a dia del pacte s’ha demostrat que era un paper mullat i paripé. El Pacte no s’ha transformat en diàleg i col·laboració” manifestava el portaveu de Compromís per Rafelbunyol Mario Carrera.

“El nostre compromís amb Rafelbunyol està intacte, sumarem i treballarem per posar al centre de la política local a tot el veïnat“

A finals d’abril, Compromís per Rafelbunyol vam signar juntament amb el PSOE i Ciudadanos un document d’entesa, de mesures i línies estratègiques per a la gestió local després de la pandèmia de la Covid-19. A més, també s’obria una porta per a desenvolupar polítiques per a pal·liar les seues conseqüències a llarg termini. Un document que es va presentar a la ciutadania amb el nom de “ Pacte dels Germanells”.

El Pacte girava entorn de 10 àrees com Contingència Sanitària, Reactivació de l’Economia Local, Garantir la Protecció Social o Educació. Dins del document es va acordar un Reglament de funcionament i seguiment del Pacte. Destacava que la vigència seria de tres mesos que es podien prorrogar, que tal acord quedava obert a altres forces polítiques i entitats locals, hi hauria reunions amb freqüència o un comité de seguiment.

El nostre compromís amb el veïnat de Rafelbunyol ens va animar a sumar i a treballar en un Pacte que fóra efectiu i productiu. Des de qualsevol institució s’ha de prioritzar i treballar per a posar les persones en el centre de la política i, a més, enteníem que l’actual situació era òptima per al diàleg i la col·laboració.

Malauradament, transcorreguts cinc mesos des de la seua signatura, la nostra experiència en el sí del Pacte ha anat empitjorant amb el pas del temps. D’una banda, no volem oblidar que l’acord i les nostres aportacions han generat resultats positius per al municipi. D’altra banda, estem terriblement decebuts peI comportament del govern monocolor socialista. Un govern que queda de nou retractat, ja que mai es va creure de veritat el valor del Pacte com a sinònim de diàleg i col·laboració. Al final, sembla que s’haja utilitzat com una eina publicitària que intenta silenciar les veus discordants de l’oposició en aquestos moments tan complicats.

Amb l’evolució de la pandèmia, a mesura que passàvem d’una fase a altra de l’Estat d’Alarma, la claredat i la voluntat de compartir informació que tenia el govern municipal amb els altres dos partits i els agents socials va disminuir. Les excuses imperaven enfront de les preguntes que es realitzaven. Per exemple, als mesos de maig i juny es van celebrar tres reunions sectorials: una amb la comunitat educativa local i dos de promoció econòmica amb les associacions local ALEC i AEPIR. Encontres en els quals no es va concretar cap actuació ni dotació econòmica a conseqüència de la mala actitud d’un govern parat amb poca iniciativa pròpia. Moltes de les propostes de Compromís i de la resta d’integrants de les sectorials quedaren damunt la taula sense resposta, fet que va desanimar la convocatòria d’altres reunions sectorials.

A finals de juliol els integrants del Pacte ens vam reunir a proposta de Compromís. Un mes després de l’última volta que es va produir. En la reunió vam repassar les diferents mesures i vam acordar valorar la continuïtat o no del Pacte. Nosaltres vam manifestar ja a aquella reunió que continuaríem en el Pacte dels Germanells sempre que el govern local canviara la seua actitud. Tot i el toc d’atenció no ha canviat res. La falta d’activitat, claredat, comunicació i confiança amb Fran López López ha estat tant que, per exemple, ens assabentàrem de temes relacionats amb els efectes pandèmia de la Covid-19 al nostre veïnat abans per la premsa o les xarxes socials abans que des de l’alcaldia o el govern local. Tot i tenir mitjans de comunicació entre nosaltres, la premsa informava sempre abans.

A conseqüència de l’experiència relatada, Compromís per Rafelbunyol ens vegem abocats a no continuar formant part del Pacte dels Germanells. La “nova normalitat” en Rafelbunyol s’ha traduït en un retorn a la situació prepandèmia i que tants anys es porta vivint a la localitat tot i el canvi de color polític. Ens trobem davant un govern amb majoria absoluta del PSOE que ignora a l’oposició i entitats socials i culturals. Un govern municipal que sembla que sols busca la notícia als mitjans de comunicació mentre oblida dialogar i escoltar per millorar la gestió dels quefers diaris i sumar de veritat per un pressupost municipal per a les persones.