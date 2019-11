Compromís per Rafelbunyol demana la convocatòria de la Comissió per iniciar el treball per a la retirada de la creu i els vestigis franquistes

Connect on Linked in

Des de Compromís per Rafelbunyol es remarca que l’equip de govern ja no té cap excusa per aplicar la Llei de la Memòria Històrica i que cal acompanyar-ho de decisions valentes per tornar la dignitat al nostre municipi.

El passat 4 de novembre el Tribunal Superior de Justícia confirmava l’acord de juliol del 2016 de l’Ajuntament de Rafelbunyol sobre la retirada dels vestigis franquistes al municipi. Una reivindicació històrica del valencianisme polític compartit amb les altres forces polítiques progressistes de la localitat.

Des de Compromís per Rafelbunyol es remarca que l’equip de govern ja no té cap excusa per aplicar la Llei de la Memòria Històrica d’una per totes. Per això, Compromís demana la convocatòria de la Comissió de treball per començar l’elaboració del procediment de la retirada del panell de l’església sumant els altres símbols franquistes del poble: la retirada d’el monòlit del carrer Vicente Soriano, les plaques d’un mausoleu del cementeri així com el canvi de nom del carrer Màrtirs.

La Comissió, amb les conclusions de les les anteriors propostes, va provocar que l’equip de govern socialista les portara a votació en un ple ordinari. La Comissió va forçar la votació de la reivindicació històrica de l’esquerra. Les demandes de la Comissió de treball local van ser enviades a la Direcció General de Reformes Democràtiques de la Generalitat per a què realitzara el dictamen sobre l’aplicació de la llei.

Compromís creu que s’ha de començar per l’elaboració del procediment per a retirar la “Creu dels Caiguts”. Aquesta acció cal que siga feta per professionals per evitar el seu trencament i que la mateixa comissió estipule què fer amb el panell: entregar-lo als familiars, que es custodie pel consistori o que es conserve en un futur espai d’interpretació apropiat.

Lamentem que per la falta d’iniciativa i responsabilitat de l’equip de govern socialista no s’haja solucionat la problemàtica i aconseguit la reivindicació de les forces d’esquerres. La inacció s’ha nodrit amb les excuses dels tribunals i els seus llargs terminis provocant que no s’inicie els tràmits previs ni s’han tirat endavant altres mesures proposades. L’aplicació de la llei ha de ser sempre una màxima de qualsevol administració. Des de Compromís no es sap ben bé per què no s’ha aplicat encara la Llei de Memòria Històrica per part de l’equip de govern socialista. Una reivindicació que ha estat també seua anys enrere.

Des de Compromís per Rafelbunyol sempre s’ha apostat per la construcció d’una Memòria Històrica de tota la societat. Des del 1995, el valencianisme polític porta sol·licitant la retirada de la creu. Cal recordar que la Comissió esmentada anteriorment va sorgir després d’una proposta de Compromís per a la seua creació dins del Consell Social de Participació Ciutadana. Animem el govern socialista a aplicar la llei i prendre decisions valentes per tornar la dignitat al nostre municipi.