Compromís per Rafelbunyol demanarà al Govern d’Espanya mesures d’urgència davant la pujada del preu de la llum i que el professorat siga considerat prioritari en la segona fase de la vacunació.



Compromís per Rafelbunyol demanarà, en primer lloc, al Govern d’Espanya mesures d’urgència davant la pujada del preu de la llum en plena onada de fred, com ja ha succeït en altres anys. La formació valencianista ha presentat esta moció a l’Ajuntament de Rafelbunyol preocupats per “l’alarmant pujada del 27%” del preu de la llum que “pot afectar negativament la ciutadania i aprofundir en el problema de la pobresa energètica”.

En la seua moció, Compromís per Rafelbunyol insta el Govern d’Espanya “perquè davant la crisi sanitària i econòmica, més encara durant els mesos de més fred, es fique fre a l’especulació energètica amb el control del preu de la llum i el gas per a l’ús domèstic”. El portaveu, Mario Carrera ha volgut recordar que “el dret a l’habitatge és un dret consagrat a la Constitució Espanyola en l’article 47 i que, d’acord amb Nacions Unides, ‘un habitatge digne, ha de tindre accés permanent d’energia per a la cuina, la calefacció i l’enllumenat’”. Per això, encara que Carrera lloa l’existència del bo social elèctric, també critica que s’han de complir uns requisits molt concrets per beneficiar-se’n del descompte del 25% a part de la tarifa i això suposa, segons la coalició, que davant una pujada “exagerada” del preu de l’electricitat “es llança a milers d’economies familiars a la pobresa energètica”.

En segon lloc, també demanaran al mateix Govern, d’una banda, a prioritzar al personal docent en la Fase II de l’Estratègia de vacunació enfront de la COVID-19 a Espanya una volta s’haja vacunat als sanitaris i a la població de risc. D’altra banda volen instar al Govern d’Espanya a prioritzar al personal no docent que treballa en els centres educatius durant l’horari escolar en la Fase II de l’Estratègia de vacunació enfront de la COVID-19 a Espanya com puguen ser monitors i monitores de menjador escolar, personal de porteria i zeladors/as, personal terapeuta o d’assistència d’alumnat amb necessitats educatives especials.

Segons paraules de la regidora Carol Sánchez, “juntament amb el sistema públic d’assistència sanitària, el sistema públic d’educació és un dels grans baluards de l’Estat del Benestar per a proporcionar a la seua població un horitzó de vida de major seguretat, benestar i equitat social.” L’aposta per la presencialitat i les fortes inversions en augment del professorat, reducció de ràtios o augment del personal de menjador escolar són una bona mostra de la importància de l’educació al País Valencià.

En paraules de la regidora Sánchez, “cal tenir en compte l’impacte negatiu que un tancament prolongat o intermitent dels centres educatius podria produir sobre l’alumnat que actualment es troba escolaritzat.” Per a Compromís per Rafelbunyol cal obrir un altre debat sobre com garantir la màxima protecció de les aules enfront de la pandèmia. La protecció del personal de primera línia en l’àmbit educatiu, el personal docent i no docent resulta una mesura de caràcter ètic i moral per a la protecció del dret a l’educació i el seu correcte desenvolupament, sempre recordant que es tracta d’un dret humà fonamental que ha de ser protegit amb el màxim compromís per part de les institucions públiques.

Per últim, des de la formació valencianista recorden la convocatòria d’un ple Extraordinari per a demanar la dimissió de l’actual alcalde per la seua vacunació insolidària i saltant-se tots els protocols. Tot i això, recorden que al ple ordinari faran la seua habitual tasca a fiscalitzar l’acció d’alcaldia en aquest tema i plantejar totes les preguntes que el veïnat de Rafelbunyol té ara mateixa al cap. Controlar les accions de l’alcaldia i denunciar qualsevol abús o irregularitat, com aquest cas, estarà ben present al llarg del ple ordinari.