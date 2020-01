Compromís per Rafelbunyol determina que el ple demane una millora de les condicions de l’aparcament de l’estació del metro.

Connect on Linked in

Compromís per Rafelbunyol determina que tot el ple recolze la moció presentada per a la millora de les condicions de l’aparcament de l’estació del metro. Amb l’objectiu d’avançar cap a un model de mobilitat més sostenible i reforçar a Rafelbunyol en la seua situació estratègica. Per això, es demana que es condicione i s’habilite l’aparcament que hi ha al costat de l’estació del Metro per a “amortitzar millor el seu ús i que es convertisca en una zona sostenible, segura i saludable”.

L’actual aparcament és una de les zones més importants del municipi, utilitzat tant pel mateix veïnat com pels dels pobles del voltant. Cal que l’aparcament solucione les deficiències greus pel que fa a la senyalització, il·luminació i neteja per a una millora tant d’ús com de la imatge del poble que es projecta. En definitiva, “des de Compromís proposem una millora substancial de l’aparcament perquè s’optimitze l’espai i es cree un espai amable i segur”.

Des de la formació valencianista s’aposta en la moció per a què des dels serveis tècnics de l’Ajuntament juntament amb la inclusió d’una partida pressupostària tire endavant la proposta i siga una realitat per al benefici de tot el poble. Aquesta moció continua la línia de l’acció d’oposició propostiva seguint les línies que es van marcar a principi de la legislatura.