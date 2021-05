Compromís per Rafelbunyol proposa la instal·lació d’un comptador a la façana de l’ajuntament on recordar les dones assassinades per la violència masclista

El grup municipal de Compromís a Rafelbunyol ha presentat per a que es debata al Ple de Maig la instal·lació d’un comptador on es reflexe les víctimes mortals a conseqüència de la violència masclista. Aquesta moció ha coincidit amb la setmana tràgica amb cinc dones assassinades per aquest motius.



Per a la regidora Carolina Sánchez “ Creiem convenient que el número de les víctimes assassinades estiga ben present al nostre dia a dia en un comptador a un dels balcons de la façana principal del nostre Ajuntament. Un comptador que recordarà que vivim encara aquesta xacra i que cal molta feina de sensibilització per acabar amb la violència masclista. Més quan hem de combatre aquesta xacra juntament contra aquells que impregnen els debats socials d’odi o amb un escepticisme desmesurat menyspreant les víctimes de violència de gènere.”



La implicació responsable dels ajuntaments en les polítiques d’igualtat és fonamental per evitar les situacions de risc de moltes dones. És per això que malgrat les declaracions de rebuig, hem de ser conscients que aquesta violència també és consentida o exercida des de les mateixes institucions quan abandonen el deure a garantir el dret a una vida digna de tota la ciutadania, de totes les ciutadanes i hem de ser conscients que la situació excepcional de la pandèmia ho ha agreujat notablement



Aquest comptador, que estaria a una part visible del poble, segons paraules del portaveu Mario Carrera: “serà la veu i el record de totes aquelles que ja no es troben entre nosaltres a conseqüència de la violència de gènere.” Aquesta nova inciativa es sumaria a la iniciativa del Ple de Rafelbunyol on es recorda a les dones assassinades a l’inici de cada sessió.

“Tota la ciutadania de Rafelbunyol ha de ser conscient que a les dones hui en dia encara són assassinades. El comptador és una nova mesura per a què el missatge no s’esborre”, conclou Mario Carrera. Per a Compromís, recorcorden que s’ha d’erradicar des de la base aquesta xacra social que ens afecta a tota la població.



Per això, per al Grup Muncipal i com recalca la pròpia moció “cada dia que passem per la Plaça i mirem al balcó de l’Ajuntament aquest comptador ens recordarà per què hem de continuar lluitant.”

