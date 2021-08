Compromís per Torrent demana l’obertura del passeig annexe al futur Palau de Justícia al Parc Central

Print This Post

Pau Alabajos: “La zona peatonal està preparada per a poder obrir-la als veïns. Actualment compta amb unes tanques insuficients: açò provoca la proliferació de brutícia i botellons.”

La petició del grup municipal de Compromís per Torrent es produeix després de la visita efectuada al Parc Central, davant les queixes dels veïns i veïnes. Els ecovalencianistes proposen eliminar les actuals tanques i efectuar el manteniment corresponent.

En les fotografies aportades pel grup municipal de Compromís s’observa l’estat actual del parc, situat a la parcel·la M-34 de l’Avinguda Barcelona 92, on s’acumulen envasos i brutícia, a més de pintades als bancs en una zona “que encara no està oberta al públic”. Alabajos ha destacat que “obrint aquesta zona peatonal i eliminant les tanques es podria garantir millor la neteja i el correcte manteniment”. Segons les fotografies aportades als solars que envolten la nova zona peatonal també es poden observar llandes i plàstics, a més de la tanca oberta en diversos punts.Per últim, Compromís també demana una major presència policial i dels equips de neteja al Parc Central. “En alguns carrers ens hem trobat amb els escocells plens de deixalles, a més d’abocadors al costat de la via pública. També hem detectat una falta de papereres a molts carrers.”