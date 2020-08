Compromís per Torrent demana una campanya de foment de l’ús de la mascareta

Connect on Linked in

Pau Alabajos: “A Torrent s’han incrementat de manera notable els positius en els últims dies. Per això des de Compromís per Torrent veiem amb preocupació que esta deixadesa puga ser la responsable que es disparen les PCR+ “

Compromís per Torrent ha registrat a través del seu grup municipal una petició perquè el consistori duga a terme una campanya pròpia de conscienciació ciutadana sobre el necessari ús de la màscara, atès el repunt de 92 PCR positius en els últims 14 dies. Alabajos ha explicat el sentit de la campanya i la necessitat de recordar les mesures necessàries per evitar la propagació “Estem podent comprovar com una determinada part de la població, amb independència de si es tracta d’habitants de la nostra localitat o de visitants, poden estar relaxant-se en el seguiment de les mesures de protecció front a la Covid-19. Estes mesures requereixen també tindre una bona higiene de mans o mantindre una adequada distància interpersonal, sempre que siga possible.”



Els ecovalencianistes també han demanant incrementar l’educació i conscienciació mediambiental i sanitària, posant el focus en el fet que els materials de què estan fetes les mascaretes no són reciclables i no poden llançar-se en qualsevol lloc. Segons afirmen fonts de la coalició, eixes accions poden suposar un perill, tant per a la resta de persones com per al propi entorn.

El regidor i portaveu de Compromís per Torrent, Pau Alabajos, ha conclós que el que plantegen a l’equip de govern local és que s’inicie una campanya municipal de difusió “tant als carrers de la població com a través de les xarxes socials; ja que el virus continua molt present i no podem relaxar-nos”.