Compromís per Torrent denuncia abocadors il·legals prop del Ecoparc del Toll i L’Alberca, i als camins d’El Vedat

Pau Alabajos: “L’exigència de presentar el DNI mes la poca quantitat de residus que es poden dur als Ecoparcs per persona al dia afavoreixen aquesta proliferació d’abocaments il·legals i descontrol de brutícia al nostre terme municipal”.

En les fotografies aportades pel grup municipal s’observa una gran quantitat de residus de construcció abocats en les parcel·les dels camins que envolten El Vedat i en els solars ubicats prop de l’Ecoparc del Toll-L’Alberca. Per al portaveu de Compromís, Pau Alabajos, “aquesta situació ve generada principalment per la nul·la actuació municipal sobre l’obligació de tancament de parcel·les. Un altre factor que no ajuda al reciclatge en els àmbits dels Ecoparcs és la limitació de residus que es poden portar per usuària i dia, i l’exigència d’identificació personal; és una de les conseqüències de cedir a un tercer la gestió dels ecoparcs, en referència a l’Entitat Metropolitana de Tractament de Residus”.

Per a Compromís, “és lamentable l’estat actual de contaminació, per plàstics i residus d’obra, que pateix el terme municipal. En l’última inspecció que hem realitzat ens hem trobat que els abocadors continuen al mateix lloc, on alguns actualment tenen més residus que la darrera vegada, fins i tot ens hem trobat altres nous que abans no hi existien“. Pau Alabajos ha explicat que “l’Ajuntament hauria d’actuar urgentment per a controlar aquests abocaments, qualificant-los com a un perill tant per a flora i fauna del terme, com de salubritat i seguretat al veïnat que hi conviu a prop.”

Finalment, també han destacat la importància de la neteja i desaparició d’aquests abocadors incontrolats “la falta de control i cura del terme comporten la contaminació del sol i subsòl, en referència a les aigües subterrànies, i addicionalment a problemes de salubritat com poden ser la proliferació de rosegadors i mosquits, danys al ecosistema i degradació econòmica de la zona. L’Alcalde Ros, fins ara ha ignorat el problema, fent com que aquests abocadors no existeixen.”