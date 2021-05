Compromís per Torrent llança una campanya per Sant Blai reivindicant el “Rossejat”

Connect on Linked in

Compromís ha volgut sumar-se a la festa de Sant Blai, que se celebra el 3 de febrer a la ciutat de Torrent, amb un vídeo reivindicant un dels plats típics d’aquesta diada. Al vídeo, la regidora Carme Silla i Raúl Herrera, cuiner professional, expliquen els passos per realitzar l’arròs d’una manera propera i parlant sobre la ciutat.



“Enguany no podrem celebrar la festa al carrer, però això no vol dir que no puguem mantindré la tradició, preparant el rossejat i gaudint dels gaiatos o santblaiets” explica la regidora de Compromís a Torrent, Carme Silla. La diada de Sant Blai arriba en uns dels pitjors moments de la pandèmia, per això s’ha decidit cancel·lar tots els actes de celebració per part de l’Ajuntament.



El Rossejat és un plat torrentí que es cuina per a celebrar la festa de Sant Blai. L’arròs es prepara al forn i porta algunes elaboracions úniques com és la pilota dolça, amb ametla i sucre (Entre altres ingredients), i és un dels elements que fa únic aquest plat. Des de Compromís han volgut donar-li protagonisme amb aquest muntatge audiovisual, emmarcat dins d’una campanya per recuperar les tradicions torrentines.



Per últim, la regidora Carme Silla, ha destacat que “és molt important continuar amb les tradicions per tal de mantindre viva la identitat de la nostra ciutat. Durant les últimes dècades hem vist com la política del bipartidisme ens ha portat a un model de ciutat dormitori on molta gent viu desconnectada del que passa a Torrent”. També ha finalitzat destacant “la voluntat de seguir amb aquest tipus de campanyes, preparant més plats típics o donant a conéixer el nostre poble des d’un punt de vista crític i aportant solucions”.