Compromís posa el focus en les temàtiques que preucupen al veïnat de Rafelbunyol

El dilluns 25 de Maig es posaven en marxa els plens ordinaris a l’Ajuntament de Rafelbunyol, aquesta volta de manera telemàtica a causa dels efectes de la pandèmia de la Covid-19. Un ple on Compromís va fixar el seu discurs posant el focus en les temàtiques que preocupen al veïnat de Rafelbunyol.

D’una banda, les quatre mocions presentades estaven en l’ADN de la formació valencianista i posava les persones primer en aquest moment. En primer lloc, una moció que instava al Govern de l’Estat a eliminar la regla de despesa i establir un Fons de Cooperació per al Finançament Local. En segon lloc, una moció per a donar suport al Sistema Sanitari Públic i Universal. En tercer lloc, es demanava al govern local la realització d’un estudi per a la Remunicipalització de l’Escoleta Infantil a Rafelbunyol. I en darrer lloc, presentada de forma excepcional per caràcter d’urgència, una reconversió dels Espais Públics per afavorir la Mobilitat Sostenible durant la desencallada i el retorn a la normalitat. De les quatre, tan sols es van aprovar les dues mocions inicials. La meitat van ser rebutjades utilitzant el govern local la seua majoria absoluta per fer caure les proposicions presentades per Compromís.

D’altra banda, perquè en les mocions plantejades es donava veu a problemàtiques i sensibilitats que el veïnat de Rafelbunyol i la mateixa formació valencianista han defensat durant anys. Per un costat, la necessitat de la millora i ampliació dels servicis públics és primordial per a Compromís en aquests moments. Cal fer un estudi per a veure la viabilitat o no de la remunicipalització de l’Escoleta Infantil. Els dos regidors de Compromís, tant Mario Carrera com Carolina Sánchez, apunten que encara no saben per què s’ha votat en contra, ja que es seguia la línia de treball iniciat des de la regidoria ampliant la informació necessària per a elaborar els informes pertinents abans de la decisió. Els arguments en contra del govern socialista, segons Carrera, “sonen a excusa perquè les formes, que la iniciativa política la porta el govern i que no estaven en contra del fons són arguments buits i fins i tot fora de lloc.” A paraules de Carrera “sembla un costum per part del govern socialista tombar mocions argumentant que estan elaborant els mateixos informes que demanem nosaltres. No es pot fiscalitzar el treball que realitza l’equip de treball si no hi ha transparència”. Per altre costat, la moció de la Mobilitat Sostenible va entrar per urgència perquè les circumstàncies actuals necessiten donar resposta per a la mobilitat agafant el mateix PMUS (Pla de Mobilitat), les directrius sanitàries sobre el distanciament social i ajudar als comerciants del poble a la seua posada en funcionament dels seus negocis en l’actualitat tan marcada per la crisi sanitària. De nou l’argument del govern socialista va ser que, tot i ser “una moció molt potent”, les vies eren altres. Per a Mario Carrera, “es necessita posar en funcionament i avançar el PMUS, donar el màxim de solucions possibles als comerços perquè hi han alguns que tingut una negativa per part del govern local en la implantació i ampliació de les terrasses. És una moció que no tenia cost econòmic i que, amb la posada en marxa juntament amb el veïnat i comerciants, anava a generar un benefici immediat al veïnat i el comerç local. Sobretot quan al ple s’han aprovat mesures beneficioses per als comerciants, la moció ajudava al fet que tothom poguera tindre les mateixes oportunitats”. Al mateix ple es va aprovar l’exempció de la taxa de terrasses dels bars, una qüestió posada en comú entre els quatre partits durant setmanes anteriors i aprovada per unanimitat.

Per últim, des de la formació valencianista destaquen que van acabar el ple, a banda de les preguntes escrites i els precs, realitzant una pregunta oral després d’haver-se assabentat els últims dies d’una problemàtica al voltant de les subvencions nominatives a associacions locals molt importants. La pregunta emplaçava a futures reunions amb l’equip de govern perquè donara les explicacions oportunes de la gestió econòmica després d’haver prorrogat uns pressupostos governant en majoria absoluta. Un problema que potser no caldria que arribe a produir-se, tenint en compte l’arribada dels Fons de Cooperació o buscant altres vies per no deixar penjant algunes associacions a meitat any. Des de Compromís, segons Mario Carrera, “mantenim la mà estesa al govern loca per a trobar solucions a possibles problemes que puguen afectar les associacions en aquest moment tan complicat”.