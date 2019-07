Compromís pregunta a Sánchez si defensarà davant les institucions europees el futur de l’agricultura valenciana

Connect on Linked in

La coalició va liderar al Senat iniciatives de defensa, protecció i modernització del sector que ni els governs de PP ni de PSOE han materialitzat



El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha formalitzat hui una pregunta dirigida al Govern en funcions per conèixer si el futur Executiu va a defensar l’agricultura valenciana o si, per contra, seguirà sent una moneda de canvi en les negociacions amb Europa.

“L’agricultura valenciana ha patit en els últims anys un seriós revés com a conseqüència dels tractats europeus que han perjudicat la rendibilitat en els mercats durant bona part de la temporada, els seus preus i sortida de la producció amb la insensibilitat de l’administració estatal, amb competències en aquesta matèria”, ha indicat Mulet. També s’ha vist afectada per l’arribada de problemes sanitaris previsibles com a conseqüència del descontrol existent en les fronteres pel moviment de vegetals (Xylella fastidiosai altres plagues del camp …) “que aquesta coalició ha vingut denunciant en les institucions de l’Estat, en comissions , intervencions o amb iniciatives de tot tipus, que han comptat amb la indiferència dels últims governs de PP i PSOE”.



Mulet ha recordat com en l’anterior legislatura es van veure justificacions bastant lamentables per part del ministre d’Agricultura, Luis Planas, que va eludir en tot moment plantejar mesures preventives davant d’Europa (com reclamar l’aplicació de la Clàusula de Salvaguarda) davant els nocius efectes per a la nostra agricultura de l’Acord europeu amb els països africans, “demostrant una preocupant manca de cura, tot i el càrrec que ocupa”.

En l’actualitat la realitat torna a colpejar al sector agroalimentari valencià, molt tocat després de l’acord amb els països de la SADC -per al que no s’han adoptat mesures de protecció de cap tipus-, amb l’Acord Comercial UE-Mercosur, “que posa de nou en perill sectors com el de l’arròs, o de la citricultura del nostre país”, que es veuran afectats per nous desequilibris i greuges mediambientals, de bones pràctiques i perills per l’entrada de produccions amb un menor control fitosanitari i sobre la salut per la falta de reciprocitat.

Compromís afirma que “les recents decisions en matèria exterior han perjudicat el sector exportador agrari valencià sense que haja existit un exercici de defensa de les cooperatives, estructures, eleccions al camp, estudi de les necessitats de cara als processos de negociació de la futura PAC, o l’execució dels mandats aprovats per les cambres en l’anterior legislatura” amb vista a exigir la clàusula de salvaguarda per als cítrics o una campanya de promoció de la citricultura, propostes de Compromís.