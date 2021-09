Compromís Rafelbunyol demana millores al gimnàs municipal i la creació d’una comunitat energètica

El ple ordinari de setembre servirà per al debut del nou regidor de Compromís, Alfons Lucas. Un ple que serà de nou telemàtic tot i estar recuperant la normalitat a tots els àmbits. Segons el portaveu Mario Carrera, “sembla que la política a Rafelbunyol continua en quarantena. Ja no hi ha excuses per a que no hi es puga celebrar els plens de manera presencial després de 20 mesos sense fer-ho”. No s’entén com es continua faltant al respecte d’aquesta manera a la democràcia de Rafelbunyol, apuntava el nou regidor Alfons Lucas.

Entres les mesures que porta Compromís al ple destaquen dos. D’una banda, la demanda de millores al gimnàs municipal. Fa unes setmanes ja van denunciar a premsa amb un vídeo denunciant l’abandonament total del manteniment del gimnàs. A l’actualitat, el gimnàs es troba en l’“Apocalipsi Gym” motivat per la falta de manteniment de l’equipament, material o l’aire condicionat. Per a Mario Carrera, aquestos 6 anys de govern del PSOE de Fran López han demostrat que el gimnàs municipal no es troba entre les seues prioritats. Per això, des de Compromís volen un informe detallat de l’estat del gimnàs municipal respecte al material i una garantia del govern local amb partides econòmiques per solventar-ho. A més, també proposen que es puga obrir el gimnàs en agost.

D’altra banda, una proposta que ja han realitzat a altres territoris de la comarca on governa Compromís com Albalat dels Sorells, Foios o Meliana. En un moment on la llum cada dia fa rècords, l’accés a l’energia ha de ser considerat com un dret bàsic de la nostra societat i per tant, hem d’apostar per una “nova configuració del model energètic”. Les energies renovables, alhora que redueix les taxes de pobresa energètica i brinda oportunitats d’ocupació, mantenint el valor de la generació de l’energia dins de la població local. Les Comunitats Energètiques Locals o C.E.L. contribueixen plenament a la descentralització i democratització dels sistemes energètics i a fomentar un desenvolupament econòmic i social sostenible. El canvi climàtic necessita accions des de tots els àmbits, i a Rafelbunyol cal actuar també. El govern local ha deixat de banda subvencions per modernitzar i estalviar recursos amb energia renovable.

En darrer lloc, també demanen al ple la creació de la figura del soci esportiu arran de la polèmica creada pel govern local al voltant de l’obertura de la piscina municipal d’estiu gràcies a la pressió de la ciutadania i Compromís.