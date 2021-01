Compromís reaferma la seua aposta per una Alzira més verda i sostenible

Connect on Linked in

Amb motiu del Dia de l’Arbre i del Dia de l’Educació Ambiental, el col·lectiu de Compromís a Alzira entén que plantar arbres és una acció amb vista a llarg termini, una acció per a prosperar en el futur, per a les generacions futures

Hui és el Dia de l’Arbre. El passat dia 26 va ser el Dia de l’Educació Ambiental. Dates amb un significat especial per Compromís Alzira que entén que plantar arbres és una acció amb vista a llarg termini, una acció per a prosperar en el futur, per a les generacions futures. Com ha passat amb la Covid, s’hauran de prendre mesures i accions amb valentia per a solucionar la crisi climàtica. Els economistes ja saben que la inacció climàtica costarà molt més cara en termes de salut, benestar i, per descomptat en economia segons l’ONU, que demana “un lideratge valent, visionari i cooperatiu”.



Segons l’ONU i milers de científics del món (15.000 científics de 184 països), superar la crisi climàtica és el repte de la humanitat i seria necessari plantar més de 500.000 milions d’arbres al món. La Unió Europea donava a conèixer l’any passat un pla per a plantar 3.000 milions d’arbres en 10 anys, dins de la seua Estrategia de Biodiversidad 2030, que forma part del Pacte Verd Europeu. Com diu la pròpia Comissió Europea, ha arribat el moment de reconciliar-nos amb la natura. El canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat i la propagació de pandèmies devastadores no ens deixen una altra elecció. Aconseguir que la naturalesa recupere la salut és fonamental per al nostre benestar físic i mental i ens ajudarà a lluitar contra el canvi climàtic i els brots de malalties. La natura és essencial per a la vida, ens procura aliments, medicaments, matèries primeres i oci. Un ecosistema sa filtra l’aire i l’aigua, contribueix al manteniment de l’equilibri climàtic, transforma els residus en recursos, evita erosions i inundacions. Econòmicament, la meitat del PIB mundial, 40 bilions d’euros, depèn de la naturalesa. Recuperar els boscos, els sòls i els ecosistemes i crear espais verds a les ciutats és essencial per mitigar els efectes del canvi climàtic i tindre qualitat de vida.



El camí recorregut pel poble d’Alzira amb la protecció del Paratge Natural Municipal Murta-Casella ha continuat i s’ha eixamplat pel Govern de La Vila, encapçalat per Compromís, amb projectes com: l’Anell Verd, que també connecta amb el carril bici a Amcor i que posteriorment connectarà amb la Via Verda de la Ribera a La Marina; la conversió a zona de vianants del carrer Hort dels Frares; la remodelació del carrer Pérez Galdós; la planificació d’arbratge del carrer Bernat Montagut de la zona escolar de Tulell, ara concebuda també per a vianants; actuacions de reforestació i horts urbans a la Muntanyeta del Salvador; la restauració ambiental de l’àrea recreativa de la Casella per transformar-la en un mirador cap al poble, l’adequació de la zona de la Font de la Garrofera, on s’ha creat una zona humida que aprofitaran els amfibis i altra fauna o la regeneració de les riberes del Xúquer en la zona del mirador de la Caldera i del pont de Ferro.



A nivell de gestió forestal, s’ha elaborat el pla de prevenció d’incendis; s’està tramitant el Pla d’usos i gestió del PNM Murta-Casella. També s’ha començat a redactar el pla de gestió forestal, amb l’objectiu de planificar actuacions de silvicultura per a afavorir la biodiversitat, adaptar la vegetació i fer-la més resistent i adaptada als canvis que venen.



També cal destacar l’àmbit del voluntariat i l’educatiu amb la motivació que la joventut prenga consciència i participen en les decisions que han de marcar el seu futur a aquest planeta. El programa de voluntariat mediambiental de vigilància del terme municipal i del Paratge ha estat fonamental per a avisar de conats d’incendis, permetent així als bombers que actuaren ràpida i eficaçment per a preservar el nostre capital natural, el nostre bé comú per excel·lència. Les accions d’educació ambiental als col·legis i instituts han inclòs eixides al Xúquer, a la Murta i la Casella per conèixer la flora i l’espai o el repartiment als centres educatius de més de 400 exemplars de “Què és això de la emergència climàtica” que acaba de publicar Escola Valenciana i l’editorial Reclam gràcies al treball altruista dels autors Pedro Domínguez i Roger Pons.



Segons Gilles Denans, militant de Compromís Alzira: “Tot i aixó, s’ha de continuar amb la transició ecològica, per un futur més sostenible i just per a Alzira, sent un eix principal de la nostra política, perquè sabem científicament que són beneficioses per a tota la població alzirenya a mig i llarg termini, tant a nivell ecològic com econòmic i del nostre benestar en general”.



Amb aquesta idea, continua Denans, “ens comprometem amb Alzira per a liderar els canvis necessaris per al benestar de la nostra societat. Ens comprometem a acompanyar la ciutadania en aquesta transició ecològica i social, a valorar els tresors de naturalesa, i prendre consciència de la nostra interdependència, de la seua fragilitat i de la responsabilitat de totes i tots en la seua correcta gestió. Aquesta transició desitjable necessita l’esforç de totes i tots en un interés comú per a ser una realitat. Perquè en el fons, tots som ecologistes, però uns ho saben i altres no. O algú creu de debò que un món sense arbres pot funcionar?”.

Compromís Alzira