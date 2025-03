Compte de la liquidació dels pressupostos del 2024 de Meliana

Dels 12 m€ gastats, el PP només ha destinat 5.500 € a la solidaritat

El 65% de les inversions del 2024 van ser iniciades pel govern anterior

En el ple de febrer, el govern de Trini Montañana va donar compte de la liquidació dels pressupostos del 2024, amb una despesa executada de prop de 12 milions d’euros. Compromís va destacar que la major part de la inversió realitzada, un 65%, es va correspondre a projectes planificats i iniciats pel govern anterior. Els valencianistes també van evidenciar l’augment d’un 29% del cost de les retribucions destinades a pagar al govern municipal del Partit Popular. I, sobretot, van criticar que entre tants milions d’euros només s’hagen destinat 5.500 € a la solidaritat.

Com va exposar Josep Riera, exalcalde de Meliana: “La liquidació dels pressupostos del 2024 constata que més d’1,5 milions d’euros de les inversions executades, el 65%, es corresponen amb projectes que vam planificar i iniciar en la legislatura anterior”. En aquest sentit, cal destacar tres projectes: la remodelació del CEIP Mediterrani dins del pla Edificant impulsat pel govern del Botànic, l’execució del col·lector i del clavegueram de Roca i la urbanització dels carrers Aragó i Providència.

Una altra part molt important de les despeses realitzades es corresponen amb els contractes programa i els convenis firmats pel govern de Compromís per a potenciar els serveis socials i la continuïtat del conservatori professional de música de Meliana. Respecte d’això, indicia el regidor: “Els contractes programa firmats el 2021 per l’Ajuntament amb la Diputació i la Generalitat han permés destinar més d’un milió d’euros per a garantir els serveis socials generals i els programes específics, per a garantir la quarta pota de l’estat del benestar”.

Respecte del conveni firmat el 2022 amb la Generalitat per a la viabilitat del conservatori, ha suposat enguany passat una subvenció de 427.000 € que abans havia d’assumir l’Ajuntament i que ara, després del traspàs del centre a la Generalitat, assumeix la Conselleria d’Educació. Com va incidir l’edil: “Tant els contractes programa com el conveni estan prorrogats i, al llarg d’enguany, els governs del Partit Popular hauran de demostrar si volen apostar per aquests serveis públics essencials per a Meliana amb la firma dels documents renovats”.

Per part dels valencianistes es van destacar alguns aspectes de detall, però no menors, com ara l’increment d’un 29% del cost de les retribucions del govern municipal. La despesa de retribucions de regidors i regidores s’ha situat en el 2024 en 179.000 €, 40.000 € més que en el 2022, que fou de 138.600 €. O l’augment de les partides per a publicitat i publireportatges de l’alcaldessa i del seu govern, que supera els 30.000 €; o de protocol, 10.000 €.

Veient l’augment d’aquestes partides, l’exmandatari insisteix: “És indigne i impropi d’un poble com Meliana, comprovar alhora com el govern de Trini Montañana només ha destinat uns escassos 5.500 € a la solidaritat, tot tenint en compte que la despesa total en el 2024 s’aproxima als 12 milions d’euros”.

Crida també l’atenció com s’ha reduït a menys de la meitat el suport al comerç local per mitjà dels bons comercials, que han passat dels 39.000 € que va destinar el govern anterior de Compromís en 2023 als escassament 15.000 del govern del Partit Popular en el 2024. O els menys de 20.000 € que s’han destinat al pla d’ocupació local. I és molt significatiu que dels reduïts 6.000 € que es van consignar per a atendre les obres de prevenció de les filtracions en els soterranis d’edificis particulars, no s’haja gastat ni un cèntim.

Per a Riera: “Ara és el moment de la prevenció, el moment de fer les obres necessàries als soterranis per a previndre els efectes d’un nou increment del nivell freàtic, com va ocórrer en el 2020. Com també és el moment de fer les obres de millora hidràulica del camí del Barranquet, per on drena una part important del terme municipal en el cas de pluges i d’avingudes d’aigua importants”.

Precisament, el responsable de Compromís va proposar, com ja feu l’any passat, que es destine part del romanent de tresoreria a executar les obres del camí del Barranquet, valorades en poc més de 200.000 €. Un projecte de què l’Ajuntament disposa des d’abril de 2023 i que té una execució prevista de tres mesos. El romanent de tresoreria disponible, que es pot incorporar als pressupostos del 2025, és de prop d’1,5 milions d’euros, segons la liquidació presentada.