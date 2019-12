Compte enrere per a la Fira SOC de Nadal

Print This Post

Alginet gaudirà aquest cap de setmana de la Fira SOC de Nadal. Un punt de trobada de comerços i associacions locals que aproparan als visitants els seus productes i serveis.

El dimarts 10 a la nit, es va realitzar l’última reunió per ultimar la Fira. La Regidora de Comerç, Elia Ferrer, acompanyada pel president d’ACEAL, va ser l’encarregada d’explicar el programa d’activitats previst així com la distribució de les casetes i el funcionament de la fira.

Una fira que per motius meteorològics ha vist canviada la seua data de celebració i s’espera que siga un reclam per a les compres nadalenques.

El divendres 13 de desembre es realitzarà la inauguració oficial a càrrec de diferents autoritats locals i comarcals a la Plaça de la Constitució.

Tot seguit el nou grup de percussió de la SAMA, Stick Trencat serà l’encarregat de ficar música a l’acte que conclourà amb un vi d’honor. Dissabte a les 10.30 h s’obrirà la fira on al llarg del matí hi haurà animació i tallers per als més menuts. L’empresa Plàstic Preciós La Safor realitzarà un taller medi ambiental.

A les 16.30 h la fira obrirà de nou les seues portes on continuaran l’animació per als més menuts i el taller medi ambiental aquesta vegada a càrrec de l’empresa Alginetina CM Plàstic.

A les 18 h Battucada Alginet realitzarà un taller i una exhibició per al públic assistent.

Diumenge al matí continuen les animacions i tallers. Ja de vesprada, a les 18.30 h, amb la col·laboració dels Festers 2020, grans i menuts podran, al taller manual de cartes als reis mags, realitzar-les i entregar-les als emissaris reials.

A les 19.30 h es realitzarà el lliurament dels premis del 12é concurs d’Aparadors i decoració interior a càrrec de la Regidoria de Comerç.

Un cap de setmana intens que conclourà a les 8 de la vesprada i on els visitants gaudiran dels estands d’Esports Martín, Pomelo-Noadar, A l’Alba, El pas 9 d’octubre, CM Plastik, Lasart, Kobold, Cuerdas frotadas, Kia, Factoria d’Idees i Creacions , Festers 2020, AFA Alginet, associació Potes i pèls, Associació de Lluita contra el Càncer i Plàstic Preciós la Safor.