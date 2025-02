Compte enrere per a les jornades de portes obertes d’EFA Torrealedua

El centre educatiu EFA Torreladua portarà a terme la setmana que ve les seues jornades de portes obertes per anunciar l’arribada del proper curs escolar. El dia 27 de febrer a partir de les 10h del matí podràs trobar tot tipus d’informació respecte a l’oferta educativa que oferix el centre llombaí.

En el ventall de l’oferta acadèmica, destaca l’atenció personalitzada a cada alumne, protagonista del seu propi procés formatiu, i a la seva família. En Torrealedua, alumne, família i escola ens unim per a aconseguir el mateix objectiu.

El millor de l’EFA, segons els estudiants i les seves famílies, és la implicació, professionalitat i tracte humà del nostre equip. A les jornades, podràs informar-te sobre la metodologia emprada en l’ensenyança secundària obligatòria, on tindràs la teva tutora personal, que es preocuparà per conèixer-te millor i, des del profund respecte a la teva llibertat personal, et guiarà i t’ajudarà amb tot el necessari.