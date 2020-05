Comunicació de la Confraria relativa a l’Ofrena d’enguany a la Patrona d’Alzira, Mare de Déu del Lluch

Connect on Linked in

El proper diumenge, 24 de maig, estava previst celebrar amb l’esplendor acostumada la tradicional Ofrena de flors i fruits a la Mare Déu del Lluch, Patrona de la ciutat d’Alzira, en el seu Reial Santuari, acte en el qual habitualment participaven la majoria de les entitats de la nostra población.

Les circumstàncies per les quals travessem, per tots conegudes i en les quals no val la pena incidir, ens impediran celebrar l’acte de la forma acostumada, tal com haguera sigut el nostre desig.

La Reial Confraria, no obstant això, treballa perquè les alzirenyes i els alzirenys puguen seguir des de les seues cases l’acte religiós que SÍ QUE celebrarem en el Santuari. També, en acabar l’Eucaristia, es procedirà a la benedicció del terme. Oportunament es donarà a conéixer com es podrà seguir.

Realitzarem una Ofrena de flors virtual i se celebrarà l’Eucaristia. Es llegiran els noms de les entitats, associacions i confraries que habitualment participen en l’Ofrena i tindrem present en les intencions de la Missa a quantes persones han mort a la nostra ciutat (gràcies a Déu han sigut poques) a conseqüència de la pandèmia. Al mateix temps, com a Confraria cristiana que som, no podem ni deben oblidar a les persones necessesitades del nostre poble que degut a la pandèmia, han perdut la faena i tenen seriosos problemas econòmics. Per això, els membres de la Confraria i totes aquelles entitats abans assenyalades que vullgen aportarem aliments i productes de primera necessitat en una cistella solidària que oferirem a la nostra Patrona per a després donar-la a Cáritas.