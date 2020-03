Comunicat Ajuntament de Burjassot

Connect on Linked in

Davant l’ajornament de les Falles per part de la Generalitat, l’Ajuntament de Burjassot ha suspés els actes municipals programats per a aqueixa setmana, l’Ofrena i la Mascletà del dia 16 i el Bàndol de Falles queda sense efecte i es revoquen les ocupacions de via pública sol·licitades per aqueix motiu. L’Ajuntament ha oferit a les Comissions Falleres ajuda en tot allò que siga necessari, bé siga espai per a guardar els monuments o ajuda en assessorament jurídic per als pròxims dies.

Així mateix, i seguint les recomanacions sanitàries l’Ajuntament no programarà actes municipals en els quals es puga reunir grans quantitats de gent, i suspén els que ja tenia programats i que siguen de caràcter municipal, és a dir, organitzats pel propi Ajuntament en les pròximes dues setmanes. Així mateix, al cinema municipal es limita la venda d’entrades a un terç de l’aforament, tal com es recomana des de Sanitat. Respecte a les activitats dels majors, de moment se suspén la Gimnàstica de Majors de les Escoles Esportives així com els Balls de Majors dels Centres Socials, i recomana a tota la població respectar les indicacions que van donant els organismes oficials i administracions autonòmiques i nacionals en matèria de salut.