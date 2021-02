Comunicat de la Coordinadora de Centres d’Ensenyament en Valencià sobre el Manifest dels Centres pel Valencià

Print This Post

La Coordinadora de Centres d’Ensenyament en Valencià de la Ribera – Escola Valenciana expressa el seu suport al Manifest dels Centres pel Valencià i aplaudeix la iniciativa dels IES que s’hi han adherit. El Manifest és un crit d’alerta pel deteriorament del model d’aprenentatge en valencià a causa d’una interpretació excessivament rígida de la Llei 4/2018 de Plurilingüisme, del 21 de febrer. Els centres d’educació secundària es resisteixen a reduir la càrrega horària assignada a l’ensenyament en valencià, augmentant-ne la fragmentació metodològica implícita i admetent una cessió que no garanteix en cap cas la qualitat educativa i l’èxit acadèmic que els caracteritza.

Considerem que el model educatiu associat a un ensenyament plurilingüe i multicultural ha d’aspirar a superar la situació de descompensació social entre les dues llengües cooficials i que ha d’aconseguir reduir la bretxa entre les competències lingüístiques i comunicatives de l’alumnat en els dos idiomes. Aquest objectiu, no sols ha de comptar amb la tasca continuada dels centres educatius sinó amb la participació activa de totes les administracions públiques valencianes, independentment del seu àmbit de gestió i de representació. Sense aquesta convergència, qualsevol llei de plurilingüisme desenvolupada en el sistema educatiu valencià serà paper mullat i, a mitjà termini, es devaluarà fins a convertir-se en una realitat intranscendent.

Convidem l’administració educativa valenciana a reflexionar sobre les qüestions plantejades al Manifest i l’exhortem a trobar solucions que ajuden a millorar l’eficiència del model d’ensenyament en valencià en el marc d’una educació plurilingüe i multicultural que evite aprofundir en la desigualtat i la minorització lingüístiques. Sobretot, cal evitar adaptar els criteris interpretatius de la Llei duent a terme polítiques a la carta influenciades per les fluctuacions territorials del mapa escolar valencià, consolidant la desproporció actual de coneixements, usos i competències lingüístiques.

Per concloure, la Coordinadora d’Ensenyament en Valencià de la Ribera – Escola Valenciana creu que cal avançar en el camí de la igualtat, de la dignificació de l’ús del valencià i de la construcció d’un País per a totes i per a tots, mitjançant la legislació d’una llei d’igualtat lingüística que siga marc i referència d’aquest nou cicle.