Comunicat de l’Ajuntament de Mislata davant la denúncia formalitzada pel Grup Vox contra un membre de l’Equip de Govern

El govern municipal considera una agressió infundada a la institució municipal portar a la Fiscalia una opinió d’un regidor fonamentada en declaracions públiques compartides en xarxes socials per múltiples càrrecs públics del grup VOX. Un partit que, segons denuncien des del govern municipal, no ha considerat en cap moment “delicte d’odi” les manifestacions dutes a terme aquest passat cap de setmana a Madrid per ultradretans contra el col·lectiu LGTBI.

Des del govern municipal anuncien que aquesta acció de VOX Mislata és una ruptura de facto de les relacions institucionals del govern municipal amb aquest grup polític; i significa també la ruptura de l’esperit de conciliació, consens i diàleg que sempre ens ha identificat com a corporació.

El govern de Mislata espera que, algun dia, VOX es puga sumar com a grup a l’activisme en defensa de la igualtat, en lloc d’abocar i compartir declaracions públiques per a dividir a la societat, com les que s’adjunten.